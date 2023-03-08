Ekseriyet Ne Demek? Ekseriyetle Kelimesinin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Ekseriyet kelimesi günlük konuşma dilinde karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Bu sözcüğü ilk defa duyanlar, ne anlama geldiğini öğrenmek için internet üzerinden birtakım araştırmalar yapmaktadır. Bu yazımızda sizler için ekseriyet ne demek, ekseriyetle kelimesinin anlamı ve cümle içinde kullanımı ile ilgili tüm ayrıntıları derledik.

Ekseriyet Ne Demek?

Ekseriyet sözcüğü, dilimize Arapçadan girmiş olan sözcüklerden biridir. Arapça "ekseri" kelimesinden evrilerek, dilimize aktarılmıştır. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün tek bir manası bulunmaktadır. Ekseriyet kelimesinin manası şu şekildedir:

Çoğunluk veya çokluk

Ekseriyet sözcüğü dilimizde yaygın olarak kullanılan sözcükler arasında yer almaktadır. Ekseriyet kelimesi cümle içerisinde çoğunlukla isim haliyle kullanılmaktadır.

Ekseriyetle Ne Demek?

Gün içerisinde manasını bilmediğimiz ve ilk defa duyduğumuz sözcüklerle karşılaşırız. Pek çok kişi ekseriyetle sözcüğünü ilk defa duymuş olabilir ve bu sözcüğün manasını merak edebilir. Ekseriyetle sözcüğü cümle içerisinde zarf görevini üstlenmektedir. Arapçadan dilimize girmiş kelimelerden biridir. Türk Dil Kurumuna göre ekseriyetle sözcüğünün manası ise şu şekildedir:

Genellikle

Çoğunlukla

Ekseriyet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Pek çok ekseriyet cümle içinde kullanımı ve eş anlamlısı nedir diye merak etmektedir. Ekseriyetle kelimesinin anlam açısından tam olarak anlaşılabilmesi için cümle içerisinde kullanılması gerekmektedir. Ekseriyet sözcüğünün içinde geçtiği bazı örnek cümleler kurmamız gerekirse:

Ekseriyet, sınıf başkanı seçiminde oyunu Ayşe'den yana kullandı.

Geçen günkü konuda ekseriyet olursak istediğimizi daha kolay yaptırabiliriz.

Ekseriyet, Ahmet'in vazoyu kırma konusunda suçsuz olduğuna kanaat getirdi.

Herhangi bir konuda ekseriyet olmak doğru yolda olunduğu manasını taşımaz.

Ekseriyet kelimesi, eş anlamlı karşılığı bulunan kelimeler arasında yer almaktadır. Yazım ve söyleniş stilleri farklı ancak mana açısından aynı olan sözcükler, eş anlamlı olarak tabir edilmektedir. Buna göre ekseriyet sözcüğünün eş anlamlı karşılığı olan kelime şöyledir:

Çoğunluk

Çoğunluk kelimesi, ekseriyet kelimesi yerine kullanılabilmektedir.