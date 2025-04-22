Ekşi Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Ekşi Mi, Eşki Mi?

Yazı dili ile halk arasında kullanımı tercih edilen dil; her coğrafyada olduğu gibi, Türk dili içerisinde de farklılaşabilmektedir. Bu farklılaşmadan ötürü de, ortaya çıkan yanlış kelime kullanımları ve yazımları oldukça fazladır. Ekşi kelimesinin yanlış yazılışına sebep olan etkenlerden bazıları; toplulukların farklı coğrafyalarda yaşamaları, telaffuz farklılıkları, dil bilgisi eksikliği, TDK'den yeterli bilgi ve veri alınmaması gibi sebepler ile açıklanabilmektedir. Fakat, tüm bunların yanı sıra, ekşi nasıl yazılır sorusu sürekli merak edilen dil bilgisi konuları arasında yerini almaktadır. Bu kelimenin, Türkçe ile ilgili en doğru bilgilerin alınabileceği tek yer olan TDK'ye göre doğru yazılışı ekşi mi, eşki mi olduğu, Türk Dil Kurumu'nun internet sitesi üzerinden de açıkça belirtilmiştir.

Ekşi Nasıl Yazılır?

Kelimelerin yanlış yazılışları; konuşma dili ile yazı dilinin karıştırılmasından ötürü kaynaklanabilmektedir. Ekşi kelimesi de bu şekilde yanlış yazılan ve telaffuz edilen kelimelerden bir tanesidir. Ekşi veya eşki kelimesi; sürekli olarak bu iki yazılışı ile kullanılmaktadır ve genel olarak ise hangisinin doğru yazılış olduğu bilinememektedir. Ekşi kelimesinin tek doğru yazılışı ''ekşi'' olarak ifade edilmektedir. Ekşi kelimesinin bu şekilde yazılışı, hem yazı hem de konuşma dilinde doğrudur.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Ekşi Mi, Eşki Mi?

Türk Dil Kurumu; Türkçe içerisinde yer alan her kelimenin; hem yazılışlarını, hem telaffuzlarını, hem hangi anlama geldiklerini, hem de hangi kökten oluştuklarını tek tek açıkça ifade etmektedir. Ekşi kelimesi de, TDK tarafından en doğru biçimde detaylıca açıklanmıştır. TDK'ye göre ekşi kelimesinin doğru yazılışı ''eşki'' değil; ''ekşi'' olarak belirtilmiştir. Buna bağlı olarak da, mevcut kelimenin toplum tarafından hem konuşma hem de yazı dilinde tek doğru kullanımı ''ekşi'' olmalıdır.