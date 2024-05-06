Eksik Eş Anlamlısı Nedir? Eksik Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Günlük hayatımızda en sık karşılaşılan kelimelerden eksik eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır. Eğitim çağındaki öğrencilerin sıkça karşılaştığı anlamdaş kelimeler araştırılırken eksik eş anlamlısı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Türkçe'de eksik kelimesi var olması gerekirken bulunmayan, gerekliği duyumsanan, gereksinilen (şey) anlamı taşır. Dilimizde bütün kelimelerin yazılışları ve okunuşları ve anlamları birbirinden farklıdır. Buna göre; eksik eş anlamlısı nedir? İşte, eksiğin eş anlamlısı olan sözcük ve detaylar…

EKSİK EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Eş anlamlı kelimeler anlamca birbirinin aynısı olan anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Eş anlamlı kelimeler yerine anlamdaş kelimeler de denilebilmektedir. Eksik kelimesinin eş anlamlısı noksan ve az sözcüğüdür.

EKSİK EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Eksik kelimesinin eş anlamlısı noksan ve az sözcüğüdür. Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir. Eksik kelimesi var olması gerekirken bulunmayan anlamını taşıyor.

EKSİK NE DEMEK? TDK'YE GÖRE EKSİK ANLAMI

Eksik kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Eksik kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- Bir bölümü olmayan, noksan, natamam

- Mükemmel olmayan, kusurlu, muallel, sakat

- Az

- İhtiyaç duyulan şey