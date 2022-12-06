Anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Farklı kökenli dillerden alıntı kelimelerin dilimize yerleşmesi ve Türkçe kelimelerle dönüşümlü olarak kullanılması dolayısıyla zıt anlamlı kelimelere sıkça rastlanır. Bunlardan en çok duyulanı ise eksik kelimesidir. Bu sözcükler arasında yer alan sağlam kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük öğrenilmek istenerek "Eksik zıt anlamlısı nedir?" sorusuyla araştırmalar sürdürülüyor Buna göre; eksik zıt anlamlısı nedir? İşte, eksik kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük ve ayrıntılar…

EKSİK ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Eksik kelimesinin zıt anlamlısı tamdır. Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere "Zıt Anlamlı Kelimeler" veya "Karşıt Anlamlı Kelimeler" denir. Eksik kelimesi tam olmayan anlamını taşır.

EKSİK KELİMESİNİN ZIT ANLAMINI TAŞIYAN SÖZCÜK

Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Zıt anlamlı kelimeler yerine karşıt anlamlı kelimeler de denilebilmektedir. Eksik kelimesinin zıt anlamlısı fazla, tamam, yetkin, tam ve ziyade kelimeleridir.

Eksik kelimenin Tdk'ya uygun doğru kullanımı eksik olmalıdır.

EKSİK NE DEMEK? TDK'YE GÖRE EKSİK ANLAMI

Eksik kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Eksik kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- Bir bölümü olmayan, noksan, natamam

- Mükemmel olmayan, kusurlu, muallel, sakat

- Az

- İhtiyaç duyulan şey

EKSİK KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu kitap eksik, baş tarafı yok.

- Aynı zamanda, eski dönem edebiyatımızın sohbet ve mülakat türlerinde boşluk olan eksiğini tamamlıyordu.

EKSİK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- eksik çıkmak

- eksik doğmak

- eksik etmemek

- eksik gelmek

- eksik olma!

- eksik olmamak

- eksik olmasın

- eksik olsun

EKSİK KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

eksik artık, eksik etek, eksik gedik, tahtası eksik, yuları eksik