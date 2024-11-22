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Haberler Eğitim Haberleri Eksiltili Cümle Örnekleri - Yüklemi Olmayan Eksiltili Cümle Nasıl Kurulur?
Giriş Tarihi: 22.11.2024 10:16 Son Güncelleme: 22.11.2024 10:16

Eksiltili Cümle Örnekleri - Yüklemi Olmayan Eksiltili Cümle Nasıl Kurulur?

Özellikle edebiyat ve dil anlatım gibi derslerde karşılaşılan eksiltili cümle, oldukça önemli bir konudur. Türkçede genellikle her cümlede yargı ya da durumu ifade eden bir yüklem kullanılır. Bazı durumlarda ise herhangi bir yüklem kullanılmaz. Bu cümlede kastedilen durum, genellikle okuyucunun yorumuna bırakılır. Bu nedenle yüklemi olmayan eksiltili cümle nasıl kurulur ve eksiltili cümle örnekleri nelerdir gibi soruların yanıtı önemlidir.

Eksiltili Cümle Örnekleri - Yüklemi Olmayan Eksiltili Cümle Nasıl Kurulur?

Hemen hemen her cümlenin sonunda yargı veya durumu ifade eden çeşitli yüklemler kullanılır. Bazı durumlarda ise herhangi bir yüklem kullanılmaz ve yargı tamamen yoruma bırakılır. Bu tür yüklemi bulunmayan cümlelere eksiltili cümle adı verilir. Yüklemi olmayan eksiltili cümle nasıl kurulur sorusunun yanıtını verebilmek için öncelikle eksiltili cümle örnekleri hakkında bilgi sahibi olunması gerekir.

Yüklemi Olmayan Eksiltili Cümle Nasıl Kurulur?

Bir yargı bildirmeden, sonucun okuyucunun yorumuna bırakılmasını sağlayan eksiltili cümlelerin yüklemi yoktur. Bu nedenle cümle sonuna üç nokta işareti konularak cümlenin bitirilmesi sağlanır. Eksiltili cümle kurmak için ayrıca cümlenin anlamlı olması da gerekir. Anlamsız bir cümlenin sonuna eklenen üç nokta işareti herhangi bir bütünlük oluşturmayacaktır.

Eksiltili Cümle Örnekleri Nelerdir?

Eksiltili cümle örneklerinden bazıları aşağıdaki gibi verilebilir:

  • Sevgi bizi hayattan kurtarmadıkça, bizi ölümden hiçbir şey kurtaramazsa... -Pablo Neruda
  • Bugün bana, yarın sana...
  • Esen bir rüzgarın ağaç yapraklarından çıkardığı o ses…
  • Evden işe, işten eve...

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Eksiltili Cümle Örnekleri - Yüklemi Olmayan Eksiltili Cümle Nasıl Kurulur?
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