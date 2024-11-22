Eksiltili Cümle Örnekleri - Yüklemi Olmayan Eksiltili Cümle Nasıl Kurulur?

Hemen hemen her cümlenin sonunda yargı veya durumu ifade eden çeşitli yüklemler kullanılır. Bazı durumlarda ise herhangi bir yüklem kullanılmaz ve yargı tamamen yoruma bırakılır. Bu tür yüklemi bulunmayan cümlelere eksiltili cümle adı verilir. Yüklemi olmayan eksiltili cümle nasıl kurulur sorusunun yanıtını verebilmek için öncelikle eksiltili cümle örnekleri hakkında bilgi sahibi olunması gerekir.

Yüklemi Olmayan Eksiltili Cümle Nasıl Kurulur?

Bir yargı bildirmeden, sonucun okuyucunun yorumuna bırakılmasını sağlayan eksiltili cümlelerin yüklemi yoktur. Bu nedenle cümle sonuna üç nokta işareti konularak cümlenin bitirilmesi sağlanır. Eksiltili cümle kurmak için ayrıca cümlenin anlamlı olması da gerekir. Anlamsız bir cümlenin sonuna eklenen üç nokta işareti herhangi bir bütünlük oluşturmayacaktır.

Eksiltili Cümle Örnekleri Nelerdir?

Eksiltili cümle örneklerinden bazıları aşağıdaki gibi verilebilir: