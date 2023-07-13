Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Ekstansif Tarım Nedir? Ekstansif Tarım Nasıl Yapılır, Verimli Mi?
Giriş Tarihi: 13.7.2023 09:45 Son Güncelleme: 13.7.2023 09:46

Ekstansif Tarım Nedir? Ekstansif Tarım Nasıl Yapılır, Verimli Mi?

Tarımsal faaliyetlerle ilgili kaynaklarda adını duyduğumuz terimlerden biri de ekstantif tarımdır. Peki, Ekstansif tarım nedir? Ekstansif tarım nasıl yapılır gibi sorular da konunun merak edilenleri arasındadır. Ekstansif tarım ile neler yetiştirilir ya da bu tarım yöntemi verimli mi sorularına da konunun teknik kaynaklarında cevap bulabilirsiniz. Ekstansif tarım Türkiye'de nerelerde yapılır sorusunu sizler için araştırdık.

Ekstansif Tarım Nedir? Ekstansif Tarım Nasıl Yapılır, Verimli Mi?

Ekstansif tarım nedir sorusuna cevap bulmak için yararlanacağınız çok sayıda kaynak vardır. Ekstansif tarım nasıl yapılır, tarımsal faaliyetler hakkında bilgi edinmek isteyenler için önemli bir araştırma konusudur. Ekstansif tarım ile neler yetiştirilir ve bu tarım yöntemi verimli mi gibi sorular da incelenmesi gereken konular arasındadır. Ekstansif tarım Türkiye'de nerelerde yapılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Ekstansif Tarım Nedir?

Ekstansif tarım, modern tarım yöntemleri uygulanmadan yapılan ilkel tarım yöntemlerini ifade eden bir kavramdır. Söz konusu tarım yönteminde geleneksel uygulamalar kullanılır. Bu tarım yönteminde, ilaçlama, kaliteli tohum, gübreleme ve sulama gibi uygulamalar istenen düzeyde olmadığı için verim de doğal olarak düşüktür.

Ekstansif tarım yönteminde iklim koşullarının yanı sıra doğal koşullar da çok önemlidir. Yıl içinde değişen yağış miktarı, üretimi doğrudan etkiler. Üretim ile iklim koşulları arasında bir paralellik vardır. Yağışın az olduğu dönemde doğal olarak verim de düşük olmaktadır. Yağışların yeterli olduğu dönemde ise üretim artmaktadır.

Ekstansif Tarım Nasıl Yapılır?

Ekstansif tarım, tamamen ilkel yöntemler kullanılarak yapılan tarımsal faaliyetleri ifade eder. Bu tarımsal faaliyetlerde teknoloji ve modern tarım uygulaması yoktur. Bu kapsamda makine kullanımının da çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde gübre ve tohum kullanımı da modern tarım uygulamalarına nazaran daha düşüktür. Bu tarımın hâkim olduğu coğrafyalarda nadasa bırakılmış toprakların da geniş bir yere sahip olduğu görülür. Ülkemizde de ekstansif tarımın hâkim olduğu geniş bir coğrafya vardır. Bu alanlar aşağıda sıralanmıştır.

  • Karadeniz Bölgesi
  • Güneydoğu Anadolu Bölgesi
  • İç Anadolu Bölgesi
  • Doğu Anadolu Bölgesi

Ekstansif tarım yönteminin benimsendiği coğrafyalarda daha çok arpa ve buğday gibi tahıl ürünleri yetiştirilir. Toprakların önemli bir kısmı da koyun ve sığır yetiştiriciliği için kullanılır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ekstansif Tarım Nedir? Ekstansif Tarım Nasıl Yapılır, Verimli Mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA