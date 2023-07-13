Ekstansif Tarım Nedir? Ekstansif Tarım Nasıl Yapılır, Verimli Mi?

Ekstansif tarım nedir sorusuna cevap bulmak için yararlanacağınız çok sayıda kaynak vardır. Ekstansif tarım nasıl yapılır, tarımsal faaliyetler hakkında bilgi edinmek isteyenler için önemli bir araştırma konusudur. Ekstansif tarım ile neler yetiştirilir ve bu tarım yöntemi verimli mi gibi sorular da incelenmesi gereken konular arasındadır. Ekstansif tarım Türkiye'de nerelerde yapılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Ekstansif Tarım Nedir?

Ekstansif tarım, modern tarım yöntemleri uygulanmadan yapılan ilkel tarım yöntemlerini ifade eden bir kavramdır. Söz konusu tarım yönteminde geleneksel uygulamalar kullanılır. Bu tarım yönteminde, ilaçlama, kaliteli tohum, gübreleme ve sulama gibi uygulamalar istenen düzeyde olmadığı için verim de doğal olarak düşüktür.

Ekstansif tarım yönteminde iklim koşullarının yanı sıra doğal koşullar da çok önemlidir. Yıl içinde değişen yağış miktarı, üretimi doğrudan etkiler. Üretim ile iklim koşulları arasında bir paralellik vardır. Yağışın az olduğu dönemde doğal olarak verim de düşük olmaktadır. Yağışların yeterli olduğu dönemde ise üretim artmaktadır.

Ekstansif Tarım Nasıl Yapılır?

Ekstansif tarım, tamamen ilkel yöntemler kullanılarak yapılan tarımsal faaliyetleri ifade eder. Bu tarımsal faaliyetlerde teknoloji ve modern tarım uygulaması yoktur. Bu kapsamda makine kullanımının da çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde gübre ve tohum kullanımı da modern tarım uygulamalarına nazaran daha düşüktür. Bu tarımın hâkim olduğu coğrafyalarda nadasa bırakılmış toprakların da geniş bir yere sahip olduğu görülür. Ülkemizde de ekstansif tarımın hâkim olduğu geniş bir coğrafya vardır. Bu alanlar aşağıda sıralanmıştır.

Karadeniz Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Ekstansif tarım yönteminin benimsendiği coğrafyalarda daha çok arpa ve buğday gibi tahıl ürünleri yetiştirilir. Toprakların önemli bir kısmı da koyun ve sığır yetiştiriciliği için kullanılır.