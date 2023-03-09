Ekstraksiyon Nedir? Ekstraksiyon Nerelerde Kullanılır, Örnekleri ve Yöntemleri Neler?

Birçoğumuz kimyasal süreçlerin isimlerini bilmeyiz. Ekstraksiyon nedir, dediğimizde adını bilmediğimiz kimyasal süreçlerden biri olduğunu öğreniriz. Ekstraksiyonun diğer adı ve Türkçesi nedir, sorusuna diğer adının çekme olduğu yanıtını verebiliriz. Ekstraksiyon nerelerde kullanılır ve ne kadar sürer, dediğimizde çözeltilerden veya katı karışımlardan bir maddeyi ayırma yöntemi yanıtını veririz. Ekstraksiyon örnekleri ve yöntemleri neler, sorusuna parfüm yanıtını verebiliriz.
Ekstraksiyon, bir bileşiğin bir çözücü kullanılarak karışımdan seçici olarak çıkarılması işlemidir. Ekstraksiyonun başarılı olması için, bileşiğin çözücü içindeki karışımda olduğundan daha fazla çözünür olması gerekir.
Ekstraksiyon, bir çözelti ya da süspansiyon içindeki inorganik veya organik bir maddeyi bir başka çözücü yardımıyla ayırma işlemidir. Kimyada bilinenin aksine bir saflaştırma değil ayırma yöntemi olarak kullanılır. Asidik, bazik ve nötral organik bileşiklerin ayrılmasında ya da saflaştırılmasında kimyasal aktif ekstraksiyon yöntemi kullanılır. Buna göre asidik bir madde uygun bir baz ile, bazik maddede uygun bir asit ile tepkimeye sokularak tuz oluşturulur ve su fazına çekilmesi sağlanır.
İki çeşit ekstraksiyon vardır. Bunlar şu şekildedir:
Soxhlet ekstraksiyon yöntemi narin bitkilerden yüksek miktarda fakat en basit ve en ucuz yolla essansiyal yağ elde etmek için kullanılır.
Parfüm, kozmetik, ilaç, gıda, biyoyakıt, malzeme veya ince kimya endüstrilerinde ekstraksiyon işlemleri kullanılır. Ekstraksiyon işlemi, gıdanın yapısında bulunan aromanın ve istenen etken maddesine sahip bölümünün özümlenmesi için yapılmaktadır. Günümüzde, ekstraktlar gıda, kimya ve ilaç sektöründe özellikle ilaç preparatlarında yoğunlukla kullanılmaktadır. Gıda endüstrisinde ekstraktların kullanım amacı tadı zenginleştirmek, istenmeyen bir aromayı maskelemek ve tadı vurgulamaktır. Bazı ekstraktlar ise antioksidan etki gösterdikleri için gıdalarda doğal antioksidan olarak tercih edilmektedir.
Mısır'da firavunlar döneminde de yoğun olarak kullanılmıştır. Mısır uygarlığında geçmiş yıllarda dini ritüellerde tütsüler de kullanılmıştır. İslam medeniyetlerinde de damıtma ya da çıkarma sanatı olarak öne çıkmıştır. Ekstraksiyon genellikle organik öz çıkarmada kullanılmaktadır. Geçmişten günümüze ilaç, gıda, biyoyakıt ve malzeme üretimlerinde de ekstraksiyon yöntemleri yoğun olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda bu yönteme de pek çok alanda ihtiyaç duyulmaktadır. Yani, kısaca ekstraksiyon yöntemi tıp, kimya ve daha pek çok alanda kullanılmıştır.