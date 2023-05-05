Ekvador Nerede? Ekvador Nereye Yakın ve Hangi Kıtada?

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Ekvador Nerede?

Ekvador, Güney Amerika'da bulunan küçük bir ülkedir. Söz konusu ülke Orta Amerika'ya da yakındır. Bu ülkenin yarısı kuzey yarım kürede, yarısı da güney yarım kürededir. Doğal olarak bu ülkede yılın her günü 12 saat gündüz, 12 saat gecedir. Söz konusu ülkede mevsimlerin ve saatlerin bir öneminin olmadığını söyleyebiliriz.

Ekvadar'a sınırı olan 2 ülke vardır. bunlardan biri Peru, diğeri ise Kolombiya'dır. Ülkenin batısında ise Büyük Okyanus yer almaktadır. Büyük Okyanus'ta yer alan Galapagos Adaları da Ekvador'a aittir.

Ekvador'a Nasıl Gidilir?

Ekvador'a gitmek isteyenler genellikle tur şirketleri ile bu ülkeyi ziyaret ederler. Güney Amerika ülkelerini dolaştıran tur şirketleri, gezi programına bu ülkeyi de alırlar. Türkiye'den Ekvador'a direkt uçuş yoktur. ABD, Avrupa ya da Güney Amerika aktarmalı uçuşları tercih ederek Ekvador'a ulaşmayı düşünebilirsiniz. Kolombiya ya da Peru'ya gittiğinizde bu ülkeyi gezi programına almanız çok daha mantıklı olacaktır. Yaklaşık 18 milyon nüfusa sahip ülkenin sakin bir coğrafya olduğunu da belirtmekte fayda vardır. nüfusun büyük bir bölümü başkent Quito ve Guayaquil şehirlerinde toplanmıştır.