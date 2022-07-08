Ekvatoral İklim Özellikleri - Ekvatoral İklim Nerelerde Görülür, Bitki Örtüsü Nedir?

Ekvatoral iklim dünya üzerinde geniş yayılım gösteren iklim türlerinden biridir. Türkiye'de görülmeyen ancak farklı yerlerde görülen ekvatoral iklim özellikleri bakımından oldukça merak edilen iklim türlerindendir. Ekvatoral iklim bitki örtüsü de bu bakımdan oldukça araştırılan detaylar arasında yer alır. Ekvatoral ilkim hangi ülkelerde görülür sorusuna ise farklı ülke isimleri ile yanıt vermek mümkün olabilir. Ekvatoral iklim nerelerde görülür, bitki örtüsü nedir sorularını sizler için araştırdık ve paylaştık.

Ekvatoral İklim Nedir?

Türkiye'de görülmeye iklim türlerinden biri olan Ekvatoral iklim en fazla Ekvator'da yer alan ülkelerde görülür. Tropikal iklim olarak da bilinen bir iklim türüdür. Dünya ekseninde Ekvator adı verilen çizgiye en yakın olan ülkelerde oldukça yaygın görülen bir iklim tipidir. Bu iklim türünde tropikal yağmurlar görülür. Sürekli olarak yağmur yağan bir iklim tipi olarak bilinir.

Bu iklim türü genel olarak Güney Amerika, Orta Afrika ve Güney Doğu Asya ülkelerinde çok yaygın olarak görülür. Türkiye'de görülmemesinin en önemli nedeni ise Türkiye'nin bulunduğu enlemler yani matematik konumudur.

Ekvatoral İklim Özellikleri Neler?

Ekvatoral iklim birçok farklı özelliğe sahiptir. En önemli özellikleri arasında ise şunları saymak mümkün olabilir:

Ekvator ikliminde yıl boyunca sıcaklık ortalama olarak 20 derece üzerinde bulunur.

Yıl boyunca her zaman yaz mevsimi hüküm sürer.

Bu iklimde sürekli olarak güneş ışınları dik gelir.

Yıllık sıcaklık farkları çok azdır.

Yıl boyunca yükseltici hava hareketleri görülür. Bu nedenle de konveksiyonel yağışların sıklıkla görüldüğü gözlemlenebilir.

Yıllık olarak bölgeye düşen yağış miktarı 2000 mm üzerindedir.

Her mevsim bol yağış alan bir iklim türüdür. Her bölgede yağış fazladır.

Mart ve Eylül ayları en fazla yağışın görüldüğü aylardır. Bu da akarsu kabarmalarına neden olur.

Yağış miktarı yanında güneş ışınlarının yıl boyunca dik gelmesi nem oranının artış göstermesine neden olur.

Yıl boyunca yağış fazla olduğu için buralarda gür ormanlara rastlanır.

Yağmurun fazla olması belirli bölgelerde sel taşkınlarına neden olabiliyor.

Bunların yanında ağaçlar her mevsim yeşildir ve yaprak dökmezler. Güneş ihtiyacı fazla olduğundan da boyları 50 metreden daha fazladır.

Ekvatoral İklim Nerelerde Görülür, Bitki Örtüsü Nedir?

Ekvatoral iklimin en yoğun görüldüğü yerler arasında Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Panama, ABD, Bolivya, Guatemala, Honduras, Jamaika, Endonezya gibi ülkeler bulunur. Bunların yanında Sri Lanka, Tayland, Avustralya, Filipinler gibi ülkelerde de bu iklim etkileri görülür. Bitki örtüsü sık ve yoğun yağmur ormanları bitki örtüsünü oluşturur.