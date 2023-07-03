Ekzosfer Nedir? Atmosferin Katmanlarından Ekzosfer Özellikleri Neler, Neyden Oluşur?

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Ekzosfer Nedir?

Ekzosfer, atmosferi oluşturan tabakalardan biridir. Termosferin son bölümü olan termopoz yüzeyinin üzerinde kalan kısım ekzosferdir. Bu tabaka helyum ve hidrojen atomlarından oluşur. Giderek seyrekleşen bu tabaka gezegenler arası bir ortam altında birleşir.

Ekzosfer, atmosferin en dışında kalan katmandır. İçerisinde seyreltilmiş iyonlar bulunur. Bu tabaka içinde yükseldikçe iyon oranının azaldığı ve uzay boşluğuna geçildiği görülür. Söz konusu tabakaya gelen güneş ışınları solar konstrantı ya da güneş sabitesi olarak adlandırılır. Buradaki enerji çok yüksektir. Isı dayanımı düşük olan metaller, bu tabakada kısa süre içerisinde eriyebilir. Fakat egzosferde güneş enerjisini tutan bir gaz olmadığı için bu tabakanın soğuk olduğunu söyleyebiliriz.

Ekzosfer Özellikleri Neler?

Ekzosfer, atmosferin en dışındaki tabakadır. Bu bölgede bulunan moleküllerin sayısı çok az olduğu için moleküllerin birbiri ile karşılaşıp çarpışma ihtimali çok azdır. Ekzosfer alt sınırı 500-1000 km arasındadır. Ekzosfer, atmosferin en ucundaki kısımdır. Bu katman, atmosferin diğer alanlarını dış alandan ayırır. Ekzosferin kalınlığı ise yaklaşık 10 bin kmdir. Genişliği ise neredeyse Dünyanın kendisine eşittir.

Helyum ve hidrojen gibi gazlarla dolu olan ekzosferde nefes almayı sağlayacak hava yoktur. Ayrıca bu katmanın çok soğuk olduğuna dair bilimsel veriler vardır. Atmosfer hakkında sağlıklı bilgiler elde etmek ve atmosfer sistemini doğru değerlendirmek için ekzosferin iyi anlaşılması gerekir. Konu ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaların her geçen gün genişletildiğini de belirtmek gerekir.