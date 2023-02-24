Ekzotermik Nedir? Ekzotermik Tepkimeler, Örnekleri ve Özellikleri

Ekzotermik nedir sorusu kimya derslerinde en çok sorulan sorular arasında yer almaktadır. Aynı zamanda ekzotermik tepkimeler ve özellikleri de konuyu anlayabilmek adına araştırılanlar arasında yer alır. Dışarıya ısı veren tepkimeler olarak basit bir tanımı yapılabilen ekzotermik tepkime örnekleri oldukça fazladır. Ekzotermik tepkimeler, örnekleri ve özellikleri hakkında tüm detayları sizler için yazımızın devamında yayımladık.

Ekzotermik Nedir?

Ekzotermik kimyasal bir işlem sırasında dışarıya ısı veren tepkimeler şeklinde açıklanabilir. Bu tepkimeler sırasında madde enerjisi büyük bir ölçüde azalır. Bununla birlikte tepkimenin devam etmesi halinde maddenin ısı vermesi de devam eder. Aynı zamanda ısı şeklinde enerji yaymaya devam eden bir reaksiyon olarak da bu terimi açıklamak mümkün olabilir.

Etrafa yayılan sıcaklık ve ısı birlikte tepkime üzerinden soğuma yaşanır. Bu da dünya genelinde birçok farklı hava olayı ile birlikte farklı maddeler üzerinde bir enerji değişimi meydana getirir. İlk defa Marcellin Berhelot tarafından kullanılan bir terimdir.

Ekzotermik Tepkime Örnekleri Nelerdir?

Ekzotermik tepkime örnekleri verilirken birçok farklı durumdan bahsedilebilir. Dünya çapında da gün içerisinde birçok sefer bu tepkimeler meydana gelebilmektedir. Aynı zamanda yaşamın temel taşlarından biri olarak da ekzotermik tepkimeyi örnek olarak sunmak mümkün olabilir. Isı veren anlamına gelen ekzotermik birtakım tepkimeler sonrasında çevresine ısı yaymaya başlar. Oldukça hızlı bir şekilde gelişmektedir. Bu tepkimeler sonrasında bulutlarda oluşan kar ve yağmur önemli örneklerden biridir. Aynı zamanda demirin paslanması da ekzotermik kavramına bir örnektir.

Çekirdekte meydana gelen füzyon tepkimeleri de önemli örnekler arasındadır. Kuvvetli asitlerin su ile tepkimeye girmesi gibi durumlar neticesinde ekzotermik tepkimelerden bahsetmek mümkün olabilir. Bu tepkimeler hayatın hemen her alanında görülebilir. Aynı zamanda insan yaşamı için de oldukça önemlidir.