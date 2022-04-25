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Giriş Tarihi: 25.4.2022 15:48 Son Güncelleme: 25.4.2022 15:50

El Ele Nasıl Yazılır? TDK Elele Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

El Ele Nasıl Yazılır? TDK Elele Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

El ele nasıl yazılır sorusu; Türk dilinin içinde bulunan ve yazımı sıklıkla yanlış bilinen kelimeler üzerine kafa karışıklığı yaşayan bazı vatandaşlar tarafından, çoğu kez sorulmaktadır. Dilimizde yer alan bazı kelimeler, doğru yazılışları hakkında vatandaşları yanıltabilmektedir. Her insan, günlük yaşantıda sıklıkla kullandığı kelimelerin yazımlarında, küçük ya da büyük hatalardan kaçınmak istemektedir. Türkçe; oldukça fazla kelimeyi ve anlamı kendi içerisinde bulundurur. Dilimiz içerisindeki birçok kelimenin birleşik mi yoksa ayrı mı yazılması gerektiği konusunu, günümüzde birçok insan hala karıştırabilmektedir. Bu tür karışıklıkların önünü kesebilmek, mevcut dilimizi saf ve en doğru hali ile öğrenmemize ve tüm Dünya’ya en gerçek hali ile tanıtmamıza olanak sağlayacaktır. TDK’nın resmi sitesinden sözlük araması yapıldığında, bulunan her kelimenin doğru yazımları ve anlamları açıkça ifade edilmektedir. Peki, el ele nasıl yazılır? TDK elele ayrı mı yazılır, birleşik mi? Sizler için açıkladık...

TDK resmi sitesinden sözlük araması yapıldığında, anlamı; ''birbirinin elini tutarak'' şeklinde ifade edilen kelimenin doğru yazılışı ''el ele'' olacaktır. Fazla sayıda kişi tarafından, yazımı ''elele'' olarak bilinen el ele kelimesi ayrı yazılmalıdır. Türk dilinin özgünlüğünü kaybetmemesi için TDK'ya sıklıkla zaman ayırmalı ve dilimizi kendi içimizde hakim kılmalıyız. Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan el ele kelimesi, Türk Dil Kurumu'na göre zarftır ve ayrı yazılması gerekmektedir. Türk Dil Kurumu; el ele kelimesinin doğru yazılışını ve kelimenin anlamını, sözlük kısmında açık ve anlaşılır şekilde ifade etmiştir. Türk dilinin içerisindeki tüm kelimeler, hangi alanlarda kullanılırsa kullanılsın, doğru anlamlarının bilinmesi büyük önem taşımaktadır. El ele kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış örnekleri şu şekildedir;

  • DOĞRU: Öğrenciler, birbirleri ile el ele tutuşarak çember oldular.
  • YANLIŞ: Geçenlerde onu eski sevgilisi ile elele gördüm!

El Ele Nasıl Yazılır?

Türk dilinde bulunan çoğu kelime vatandaşların aklını karıştırmaya devam etmektedir. Bu kelimeler özellikle birleşik mi yoksa ayrı mı yazılması gerekiyor düşüncesi ile akıllara takılmaktadır. Türk dilini en saf, en özgün ve en doğru biçimde yanlışlarından arındırıp, hatalardan kurtaran TDK'ya göre bu kelime; ''el ele'' şeklinde yazılmalıdır;

  • DOĞRU: El ele
  • YANLIŞ: Elele

TDK'ya Göre El Ele Nasıl Yazılır?

Türk dilinin yanlışa sürüklenmemesinin önünü kapatan TDK'ya göre el ele kelimesinin doğru yazılışı ''el ele'' olacaktır. Elele şeklindeki yazımı, dil kurallarına aykırı olacaktır ve hatalı sayılacaktır. TDK kelime sözlüğünde ''elele'' araması yapıldığında herhangi bir sonuç alınamamaktadır fakat ''el ele'' araması yapıldığında; ''birbirinin elini tutarak'' anlamını taşıyan ''el ele'' kelimesi, doğru yazılışı ile görünmektedir.

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El Ele Nasıl Yazılır? TDK Elele Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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