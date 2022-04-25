El Ele Nasıl Yazılır? TDK Elele Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

TDK resmi sitesinden sözlük araması yapıldığında, anlamı; ''birbirinin elini tutarak'' şeklinde ifade edilen kelimenin doğru yazılışı ''el ele'' olacaktır. Fazla sayıda kişi tarafından, yazımı ''elele'' olarak bilinen el ele kelimesi ayrı yazılmalıdır. Türk dilinin özgünlüğünü kaybetmemesi için TDK'ya sıklıkla zaman ayırmalı ve dilimizi kendi içimizde hakim kılmalıyız. Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan el ele kelimesi, Türk Dil Kurumu'na göre zarftır ve ayrı yazılması gerekmektedir. Türk Dil Kurumu; el ele kelimesinin doğru yazılışını ve kelimenin anlamını, sözlük kısmında açık ve anlaşılır şekilde ifade etmiştir. Türk dilinin içerisindeki tüm kelimeler, hangi alanlarda kullanılırsa kullanılsın, doğru anlamlarının bilinmesi büyük önem taşımaktadır. El ele kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış örnekleri şu şekildedir;

DOĞRU: Öğrenciler, birbirleri ile el ele tutuşarak çember oldular.

Öğrenciler, birbirleri ile el ele tutuşarak çember oldular. YANLIŞ: Geçenlerde onu eski sevgilisi ile elele gördüm!

El Ele Nasıl Yazılır?

Türk dilinde bulunan çoğu kelime vatandaşların aklını karıştırmaya devam etmektedir. Bu kelimeler özellikle birleşik mi yoksa ayrı mı yazılması gerekiyor düşüncesi ile akıllara takılmaktadır. Türk dilini en saf, en özgün ve en doğru biçimde yanlışlarından arındırıp, hatalardan kurtaran TDK'ya göre bu kelime; ''el ele'' şeklinde yazılmalıdır;

DOĞRU: El ele

El ele YANLIŞ: Elele

TDK'ya Göre El Ele Nasıl Yazılır?

Türk dilinin yanlışa sürüklenmemesinin önünü kapatan TDK'ya göre el ele kelimesinin doğru yazılışı ''el ele'' olacaktır. Elele şeklindeki yazımı, dil kurallarına aykırı olacaktır ve hatalı sayılacaktır. TDK kelime sözlüğünde ''elele'' araması yapıldığında herhangi bir sonuç alınamamaktadır fakat ''el ele'' araması yapıldığında; ''birbirinin elini tutarak'' anlamını taşıyan ''el ele'' kelimesi, doğru yazılışı ile görünmektedir.