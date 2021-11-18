El Eş Anlamlısı Nedir? El Kelimesinin Eş Anlamlısı

El kelimesi Türkçe kökenli bir sözcüktür ve Eski Türkçeden günümüze değişmeden gelen nadir kelimelerden biridir. Yapılan araştırmalara göre el kelimesinin tarihte görüldüğü ilk kaynak 735 tarihli Orhun Yazıtlarıdır. Bu kelime yazıtlarda "On Totok yurçın yaraklıg eligin tutdı" şeklinde geçmektedir. Peki, el eş anlamlısı nedir? İşte el kelimesinin eş anlamlısı…

El ne demek? Türk Dil Kurumu'na Göre El Tanımı

Türk Dil Kurumu el kelimesini üç farklı anlam öbeğinde tanımlamıştır. El kelimesinin ilk halinin altı farklı anlamı bulunmaktadır:

Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü

Sahiplik, mülkiyet

Kez

İskambil oyunlarında oynama sırası

İskambil oyunlarında her bir tur

Bazı nesne ve araçların tutmaya yarayan bölümü

El kelimesinin ikinci halinin tek bir anlamı vardır: yakınların dışında kalan kimse. Türk Dil Kurumu'nun yaptığı tanıma göre elin üçüncü ve son halinin üç farklı anlamı vardır:

Ülke, yurt

Halk, ahali

Oba, aşiret

El Eş Anlamlısı

El kelimesinin Türk Dil Kurumu'nun belirlediği hallerinin anlamlara göre farklı farklı eş anlamlıları bulunmaktadır. El kelimesinin ilk halinin kez anlamı taşıyan eş anlamlısı defa kelimesidir. Arapçadan dilimize geçen bu kelime df kökünden gelen ve bir kerede ödeme anlamına gelen dafa sözcüğünden alıntıdır. İkinci hali için el kelimesi eş anlamlısı yabancı sözcüğüdür. Farsça yaban sözcüğünden alıntılanan bu kelime tarihte yazılı olarak ilk defa Pavet de Courteille'in 1500 yılından önce yazmış olduğu Dictionnaire Turc Oriental eserinde görülmüştür. Üçüncü hali için elin eş anlamlısı ilk anlamında il kelimesidir. Eski Türkçeden gelen bu sözcük de Orhun Yazıtları'nda görülmektedir.