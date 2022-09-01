El Yazısı Harfler - Türkçe El Yazısı Alfabe İle Büyük ve Küçük Harflerin Yazılışı Nasıldır?

Bitişik yazı biçimini ifade etmek için belirtilen el yazısı ve el yazısı harfler; önemli yazışmalarda, kartlarda ve mektuplarda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu sebeple, oldukça ilgi çeken ve yazımına başvurulan, el yazısı harflerin yazılışları hakkındaki detayları sizler için derledik...

El Yazısı Harfler

Kişiler özellikle, özel yazımlarda ve mevcut el sanatları alanlarında; el yazısına ve el yazısı harflerine başvurmaktadır. El yazısı ya da güzel yazıda önemli olan ve dikkat edilmesi gereken çeşitli kurallar vardır. El yazısında harfler, okunaklı olmalı, kendi paragrafında ve satırında olmalı, eğik yazılmalıdır, yazı hizası düzgün olmalıdır ve kelime ile cümleler arasındaki mesafe eşit olmalıdır. Hatta, kalem ve el kağıda paralel şekilde konumlandırılmalı ve de dik kabul edilen çizgiler elli derecelik bir açı ile çizilmelidir... Peki ya el yazısı harfler nelerdir;

El yazısı harfler: 𝓪𝓫𝓬𝓭𝓮𝓯𝓰𝓱𝓲𝓳𝓴𝓵𝓶𝓷𝓸𝓹𝓺𝓻𝓼𝓽𝓾𝔀𝓿𝔁𝔂𝔃

Türkçe El Yazısı Alfabe İle Büyük ve Küçük Harflerin Yazılışı Nasıldır?

Türkçe el yazısı, kurallarına uygun yazılmadığında; özensiz, düzensiz ve de yanlış yazıldığında; amacından sapmaktadır. Bu sebeple ilgi çekici ve güzel görünen bu yazı biçimini gerektiği gibi yazmak gerekmektedir. El yazısı için çeşitli çizim araçlarına kesinlikle yoktur. Kullanılması gereken şey kalem ya da kurşun kalem olarak bilinmektedir. El yazısına ait yazımlarda uygun olmayan biçimde oluşacak olan yazılar, istenilen etkiye ulaşmayı da imkansız kılacaktır. Öncelikle el yazısı hakkında harflerin biçimlerini, görünüşlerini ve büyük-küçük olarak nasıl yazıldığını bilmek gerekmektedir;

Türkçe el yazısı alfabesiyle büyük harflerin yazılışı: 𝓐𝓑𝓒𝓓𝓔𝓕𝓖𝓗𝓘𝓙𝓚𝓛𝓜𝓝𝓞𝓟𝓠𝓡𝓢𝓣𝓤𝓥𝓦𝓧𝓨𝓩

Türkçe el yazısı alfabesiyle küçük harflerin yazılışı: 𝓪𝓫𝓬𝓭𝓮𝓯𝓰𝓱𝓲𝓳𝓴𝓵𝓶𝓷𝓸𝓹𝓺𝓻𝓼𝓽𝓾𝔀𝓿𝔁𝔂𝔃