Elakin Hece Tablosu – 1. Sınıf 1. Grup ELAKİN Hece birleştirme ve Kelime Yazma Çalışması Örnekleri

Elakin hece tablosu, 1. Sınıf 1.grup okuma yazma harf sırasıdır. ELAKİN harflerinden bir tablo oluşturulmakta ve bu tablodaki 1. Grup sesler kullanılarak yeni kelimeler oluşturulmaktadır. Böylece 1. Sınıf öğrencileri hızlı bir şekilde okuma yazmayı öğrenmektedir. Öğrenciler için birçok okuma metinleri hazırlanmakta ve bunlardan biride Elakin harfleri ile ilgili metinlerdir. Öğrenciler bu metinlerde hece birleştirme yaparak okumayı sağlamaktadır. Elakin hece tablosu, 1. Sınıf 1.grup Elakin hece birleştirme ve kelime yazma, Elakin okuma metinleri konularını örneklerle hazırladık.

ELAKİN HECE TABLOSU, 1.SINIF ELAKİN HECE TABLOSU

E LE KE NE A LA KA NA İ Lİ Kİ Nİ E EL EK EN A AL AK AN İ İL İK İN

ELAKİN OKUMA METİNLERİ

Okuma metinlerine örnekler ;

Kal, kel, kil, lak, lek, lik, kan, ken, kin, nak, nek, nik, lan, len, lin, nal, nel, nil, nan, nen, nin, kak, kek, kik

Anla, enli, nane, anne, nine, ninni, inan, elin, inek, ninene, naneli, eline, annene, Ela, Lale, Ali, İlke, Nail, Kaan, Kenan, İnal, Nil, Nalan, ekin

Nalan

Nalan ek.

Nalan nane ek.

Nalan elli nane ek.

Nalan elinle elli nane ek.

Nalan elli nane ek.

Nalan nane ek.

Nalan ek.

Nalan

Ela

Ela kale al.

Lale elek ele.

Ela kelek al.

Ela, kalk kek al.

Ela, kalk lale ek.

Ela elek al.

Al elek al.

ELAKİN HECE BİRLEŞTİRME

E - la = Ela

E - le = ele

la - k = lak

le - k = lek

ka - l = kal

ke - l = kel

ke - k = kek

la - le = lale

el - le = lale

ek - le = ekle

ak - la = akla

ka - le = kale

e - lek = elek

le - ke = leke

i - l = il

i - ki = iki

li - k = lik

i - lik = ilik

el - li = elli

A - li = Ali

1.GRUP SESLER

Ee, Ll, Aa, Kk, İi, Nn

El, al, il, le, la, li, en, an, in, ne, na, ni, Ela, ala, Lale, ele, elle, el