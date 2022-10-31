Elakin Hece Tablosu – 1. Sınıf 1. Grup ELAKİN Hece birleştirme ve Kelime Yazma Çalışması Örnekleri

Elakin hece tablosu, 1. Sınıf 1.grup okuma yazma harf sırasıdır. ELAKİN harflerinden bir tablo oluşturulmakta ve bu tablodaki 1. Grup sesler kullanılarak yeni kelimeler oluşturulmaktadır. Böylece 1. Sınıf öğrencileri hızlı bir şekilde okuma yazmayı öğrenmektedir. Öğrenciler için birçok okuma metinleri hazırlanmakta ve bunlardan biride Elakin harfleri ile ilgili metinlerdir. Öğrenciler bu metinlerde hece birleştirme yaparak okumayı sağlamaktadır. Elakin hece tablosu, 1. Sınıf 1.grup Elakin hece birleştirme ve kelime yazma, Elakin okuma metinleri konularını örneklerle hazırladık.
|
E
|
LE
|
KE
|
NE
|
A
|
LA
|
KA
|
NA
|
İ
|
Lİ
|
Kİ
|
Nİ
|
E
|
EL
|
EK
|
EN
|
A
|
AL
|
AK
|
AN
|
İ
|
İL
|
İK
|
İN
Okuma metinlerine örnekler ;
Kal, kel, kil, lak, lek, lik, kan, ken, kin, nak, nek, nik, lan, len, lin, nal, nel, nil, nan, nen, nin, kak, kek, kik
Anla, enli, nane, anne, nine, ninni, inan, elin, inek, ninene, naneli, eline, annene, Ela, Lale, Ali, İlke, Nail, Kaan, Kenan, İnal, Nil, Nalan, ekin
Nalan
Nalan ek.
Nalan nane ek.
Nalan elli nane ek.
Nalan elinle elli nane ek.
Nalan elli nane ek.
Nalan nane ek.
Nalan ek.
Nalan
Ela
Ela kale al.
Lale elek ele.
Ela kelek al.
Ela, kalk kek al.
Ela, kalk lale ek.
Ela elek al.
Al elek al.
E - la = Ela
E - le = ele
la - k = lak
le - k = lek
ka - l = kal
ke - l = kel
ke - k = kek
la - le = lale
el - le = lale
ek - le = ekle
ak - la = akla
ka - le = kale
e - lek = elek
le - ke = leke
i - l = il
i - ki = iki
li - k = lik
i - lik = ilik
el - li = elli
A - li = Ali
Ee, Ll, Aa, Kk, İi, Nn
El, al, il, le, la, li, en, an, in, ne, na, ni, Ela, ala, Lale, ele, elle, el