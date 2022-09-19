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Giriş Tarihi: 19.9.2022 16:25 Son Güncelleme: 19.9.2022 16:25

Elamlılar Kimdir, Nerede Kurulmuştur? Elamlıların Özellikleri, Başkenti, Dini İnancı

Elamlılar Kimdir, Nerede Kurulmuştur? Elamlıların Özellikleri, Başkenti, Dini İnancı

Elamlılar kimdir, nerede kurulmuştur soruları tarih meraklılarının araştırma konularından biridir. Tarihte önemli bir uygarlık olarak gösterilen Elamlıların özellikleri, başkenti, dini inancı gibi konular araştırılarak söz konusu medeniyet hakkında bilgi sahibi olunabilir. Elemlılar neyi bulmuştur, medeniyetler tarihine nasıl katkı sağlamıştır sorularının cevabını da yazımızda bulabilirsiniz. Elamlılar hakkında merak ettiğiniz tüm ayrıntıları sizler için araştırarak yazımızda derledik.

Elamlar nerede kuruldu sorusunu araştırarak konu hakkında bilgi sahibi olmaya başlayabilirsiniz. Elamlar kimdir, Elamlılar başkenti gibi hususlar da araştırma esnasında dikkate alınması gereken bilgiler arasındadır. Tarih boyunca hüküm sürmüş farklı medeniyetlerin özelliklerinin sizleri şaşırtacağını görebilirsiniz. Elamlıların özellikleri ve Elamlılar hakkında merak ettiğiniz soruların cevapları yazımızın devamında.

Elamlılar Nerede Kurulmuştur?

Elamlar, Mezopotamya bölgesinden güneydoğu kısmında yer alan bölgede hüküm sürmüş bir medeniyettir. Söz konusu medeniyet, bölgede bulunan kentler üzerinde hâkimiyet kurarak tarih sahnesine çıkmıştır.

Elamlar, MÖ 3000 ile MÖ 646 yılları arasında bahse konu bölgede hüküm sürmüştür. Sami kökenli bir kavim olan Elamlar, ticari faaliyetlerini geniş bir coğrafyaya yayması nedeniyle birçok medeniyet tarafından da tanınmıştır. Elamlar tarih boyunca Akadlar ve Sümerlerle savaşmışlardır. Hatta söz konusu medeniyet zaman zaman Akad ve Sümerlerin egemenliğini de kabul etmek zorunda kalmıştır.

Elamlar, MÖ 12. YY'da en parlak dönemini yaşamıştır. Bu dönemde uygarlık, Babil üzerine yürümüş ve Babiller'e ağır yenilgi yaşatmıştır. Elamlılar'ın bu zaferinden sonra Babillere ait olan Hammurabi Kanunlarının işlendiği kitabe Elam topraklarına getirilmiştir.

Elamların Özellikleri Nelerdir?

Mezopotamya bölgesinde yaklaşık 2500 yıl hüküm süren Elamların özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Sami kökenine mensupturlar.
  • Sümerlileri ortadan kaldırdıktan sonra Sus şehrini başkent ilan etmişlerdir.
  • Elam, Sami diline mensup bir kelimedir ve yüksek ülke anlamına gelir.
  • Merkezi bir imparatorluk kurmak yerine şehir devleti sistemini benimsemişlerdir.
  • Sümerlilere ait toprakları istila etmelerinin nedeni tarım arazisi ihtiyacıdır.
  • Zengin yeraltı kaynaklarına da sahip olan Elam Uygarlığı önemli ticaret yollarının da kesişimi konumundadır.
  • Her ne kadar bilim ve teknoloji alanında geri kalmış olsa da güzel sanatlar, madencilik, süsleme, çömlekçilik alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır.
  • Sümerlere benzer şekilde çivi yazısı kullanmışlardır. Fakat alfabeleri ve kullandıkları rakamlar Sümerler'den farklıdır.
  • Tarım, ülkenin en önemli geçim kaynağı idi.
  • Ordunun geliştirilmesine büyük önem verilmiştir.
  • Aile bağlarını güçlü tutmuşlardır.
  • Elam Uygarlığı, İran toplumunun da temelini oluşturur.
  • Elam Uygarlığı'nın dini inancı Şamanizm ve Zerdüştlük karışımı bir inanç modelidir.
  • Uygarlık tarafından inşa edilen en ihtişamlı yapı, günümüzde İran sınırları içinde yer alan Çoğa Zenbil Zigguratı'dır.
  • MÖ 7. YY'da Asurlular tarafından uygarlığa son verilerek tarih sahnesinden silinmiştir.

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Elamlılar Kimdir, Nerede Kurulmuştur? Elamlıların Özellikleri, Başkenti, Dini İnancı
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