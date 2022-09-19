Elamlılar Kimdir, Nerede Kurulmuştur? Elamlıların Özellikleri, Başkenti, Dini İnancı

Elamlar nerede kuruldu sorusunu araştırarak konu hakkında bilgi sahibi olmaya başlayabilirsiniz. Elamlar kimdir, Elamlılar başkenti gibi hususlar da araştırma esnasında dikkate alınması gereken bilgiler arasındadır. Tarih boyunca hüküm sürmüş farklı medeniyetlerin özelliklerinin sizleri şaşırtacağını görebilirsiniz. Elamlıların özellikleri ve Elamlılar hakkında merak ettiğiniz soruların cevapları yazımızın devamında.

Elamlılar Nerede Kurulmuştur?

Elamlar, Mezopotamya bölgesinden güneydoğu kısmında yer alan bölgede hüküm sürmüş bir medeniyettir. Söz konusu medeniyet, bölgede bulunan kentler üzerinde hâkimiyet kurarak tarih sahnesine çıkmıştır.

Elamlar, MÖ 3000 ile MÖ 646 yılları arasında bahse konu bölgede hüküm sürmüştür. Sami kökenli bir kavim olan Elamlar, ticari faaliyetlerini geniş bir coğrafyaya yayması nedeniyle birçok medeniyet tarafından da tanınmıştır. Elamlar tarih boyunca Akadlar ve Sümerlerle savaşmışlardır. Hatta söz konusu medeniyet zaman zaman Akad ve Sümerlerin egemenliğini de kabul etmek zorunda kalmıştır.

Elamlar, MÖ 12. YY'da en parlak dönemini yaşamıştır. Bu dönemde uygarlık, Babil üzerine yürümüş ve Babiller'e ağır yenilgi yaşatmıştır. Elamlılar'ın bu zaferinden sonra Babillere ait olan Hammurabi Kanunlarının işlendiği kitabe Elam topraklarına getirilmiştir.

Elamların Özellikleri Nelerdir?

Mezopotamya bölgesinde yaklaşık 2500 yıl hüküm süren Elamların özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.