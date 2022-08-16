Elazığ Ankara Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Elazığ Ankara Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Mesafe Var?

Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Elazığ ilinden Türkiye'nin başkenti olan Ankara'ya seyahat etmek için, bu iki arasındaki mesafe araştırılır. Yolculuk öncesi araştırılan bu konu, birçok kişinin kafasını karıştırmaktadır. Özel araç ile yapılan yolculuğun dışında otobüs veya uçakla seyahatte mesafe ve zaman değişiklik gösterecektir. Aynı şekilde özel araçla farklı istikamette yolculuk yapan kişilerin kilometre sayacı farklılık gösterecektir. İster kara yoluyla ister hava yoluyla olsun, Elazığ ile Ankara arası seyahat sıklıkla tercih edilir. Bu iki il arası mesafe ve zaman hakkında bilgi almak da çoğu zaman kolay olmaktadır.

Elazığ Ankara Kaç Kilometre?

Elâzığ ile Ankara arası mesafe, farklı güzergahlara göre değişiklik gösterecektir. Elazığ ile Ankara arası mesafe D200/E88 üzerinden 750 kilometredir. Bu iki il arasındaki mesafe D260 ve D300 üzerinden 758 kilometre olarak bilinmektedir. Bir diğer güzergâh olan D200/E88 ve D260 üzerinden mesafe 779 km olarak değişiklik gösterecektir.

Elazığ Ankara Arası Mesafe Kaç Km?

Harput Kalesi, Hazar Gölü gibi farklı güzelliklere ev sahipliği yapan Elazığ'dan, Türkiye'nin başkenti Ankara'ya yapılan yolculukta mesafe değişkenlik gösterir. Eğer özel aracınız varsa bu mesafe yaklaşık 753 kilometre olacaktır. Bunun aksine uçakla seyahat etmeyi düşünüyorsanız Elâzığ ile Ankara arası mesafe yaklaşık 566 kilometredir. Otobüs ile yapılan yolculukta bu iki il arası mesafe 760 kilometreyi bulacaktır.

Elazığ Ankara Arası Kaç Saat?

Elazığ ile Ankara arası yolculuk yapmak isteyenler, mesafenin dışında süreyi de araştırırlar. İki şehir arası ortalama hızla yapılan yolculukta süre yaklaşık 8 saat 57 dakika sürecektir. Elâzığ ile Ankara arası mesafe, otobüs ile ortalama 10-11 saat sürecektir. İki şehir arasında uçakla yapılan yolculukta bu süre 1 saat 10 dakikayı bulur.