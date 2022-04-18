Elazığ İlçeleri: Elazığ İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Tarım, hayvancılık, madencilik, sanayi ve ticaret, Elazığ'ın ekonomik anlamda kalkınmasını sağlayan alanlardır. Keban Barajı çalışmaları esnasında birçok tarım alanı sular altında kalmış olsa bile, Elazığ'da hala birçok ürün yetiştirilir. Bunlardan bazıları; buğday, arpa, pirinç, şekerpancarı, tütün, fasulye, nohut, mercimek, fiğ, burçak, soğan, sarımsak, pamuk, üzüm, elma, armut, kayısı, ceviz, bâdem ve duttur. Elazığ'ın meşhur tatlarından olan pekmez ile cevizli sucuk, dut ve üzüm gibi meyvelerin kaynatılmasından elde edilir. Aynı zamanda, bereketli ovaları da mahsul almak için idealdir. Hayvancılıkta bölgenin ileri gelen illerinden biri olan Elazığ'da, büyükbaş hayvancılık çok gelişmiştir. Sanayisi ile gelecek vadeden şehirde, şeker, un, yün, deri, kiremit, tekstil, mobilya ve kağıt fabrikaları çok yaygındır. Sanayi iş kolu çeşitliliğinin fazla olması, şehirde ve çevre illerde yaşayan insanlar için istihdam sağlar. Elazığ'da yüksek miktarda, bakır, betonit, krom ve simli kurşun çıkarılır. İlin kendini tanıtmada yetersiz kalması, turizmde geri kalmasına neden olmuştur. Ancak ilin, Harput Antik Kenti ve Harput Kalesi, Hazar Gölü, Hazarbaba Kayak Merkezi, Golan Kaplıcaları, Hazarbaba Macera Parkı, Keban Baraj Gölü ve Çırçır Şelalesi, Saklıkapı Kanyonu, Kara Leylek Kanyonu, Tarihi Kapalı Çarşı ve Bakırcılar Çarşısı gibi eşsiz güzellikte birçok turistik mekanı vardır.

Elazığ İlçeleri Kaçtır?

İnsanlarının birbirlerine kardeş anlamına gelen 'gakkoş' ismiyle hitap ettikleri Elazığ'da, 11 ilçe vardır. Bu ilçeler şu şekildedir:

Elazığ (il merkezi)

Ağın

Alacakaya

Arıcak

Baskil

Karakoçan

Keban

Kovancılar

Maden

Palu

Sivrice

Elazığ'ın İlçelerinin Nüfusu ve Yüzölçümü Ne Kadardır?

Nüfusu 595.638 olan Elazığ'ın toprakları, 9.383 km²dir. Merkez ilçesi hem nüfus, hem de yüzölçümü olarak en yüksek rakamlardadır. Ağın ilçesi ise nüfus ve yüzölçümü anlamında en düşük değerlere sahiptir.

İLÇE NÜFUS YÜZÖLÇÜMÜ Merkez 443.363 2.229,519 Ağın 2.746 222,31 Alacakaya 5.993 302,444 Arıcak 13.732 337,128 Baskil 12.100 1.269,849 Karakoçan 28.464 977,687 Keban 6.210 618,023 Kovancılar 39.464 951,509 Maden 9.693 818,897 Palu 18.648 709,053 Sivrice 7.703 713,93

Elazığ Merkez İlçeleri Hangileridir?

Elazığ'ın Merkezi, nüfusu ve genişliği ile de en büyük ilçedir. Bunun en önemli nedeni, şehrin büyükşehir statüsünde olmaması ve Merkezin diğer ilçelerden daha gelişmiş olmasıdır.

Elazığ İlçeler Haritası