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Giriş Tarihi: 18.4.2022 12:56 Son Güncelleme: 18.4.2022 12:56

Elazığ İlçeleri: Elazığ İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Elazığ İlçeleri: Elazığ İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Doğu Anadolu’nun gelişmiş illeri arasında bulunan Elazığ, coğrafi ve tarihi özellikleri sayesinde bölgede dikkat çeker. Yüzölçümü büyüklüğü bakımından, Doğu Anadolu illeri arasında dördüncü sıradadır. Deniz seviyesinden 1.067 metre yükseklikte olduğu için kış aylarında çok soğuktur. Diğer, Doğu ve İç Anadolu illeri gibi sert ve karasal bir iklimi vardır. Köklü bir tarihi olan şehir, geçmişte Mezopotamya ve Anadolu’yu birbirine bağlayan noktalardan biridir. Sınır olduğu iller arasında, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır ve Malatya bulunur.

Tarım, hayvancılık, madencilik, sanayi ve ticaret, Elazığ'ın ekonomik anlamda kalkınmasını sağlayan alanlardır. Keban Barajı çalışmaları esnasında birçok tarım alanı sular altında kalmış olsa bile, Elazığ'da hala birçok ürün yetiştirilir. Bunlardan bazıları; buğday, arpa, pirinç, şekerpancarı, tütün, fasulye, nohut, mercimek, fiğ, burçak, soğan, sarımsak, pamuk, üzüm, elma, armut, kayısı, ceviz, bâdem ve duttur. Elazığ'ın meşhur tatlarından olan pekmez ile cevizli sucuk, dut ve üzüm gibi meyvelerin kaynatılmasından elde edilir. Aynı zamanda, bereketli ovaları da mahsul almak için idealdir. Hayvancılıkta bölgenin ileri gelen illerinden biri olan Elazığ'da, büyükbaş hayvancılık çok gelişmiştir. Sanayisi ile gelecek vadeden şehirde, şeker, un, yün, deri, kiremit, tekstil, mobilya ve kağıt fabrikaları çok yaygındır. Sanayi iş kolu çeşitliliğinin fazla olması, şehirde ve çevre illerde yaşayan insanlar için istihdam sağlar. Elazığ'da yüksek miktarda, bakır, betonit, krom ve simli kurşun çıkarılır. İlin kendini tanıtmada yetersiz kalması, turizmde geri kalmasına neden olmuştur. Ancak ilin, Harput Antik Kenti ve Harput Kalesi, Hazar Gölü, Hazarbaba Kayak Merkezi, Golan Kaplıcaları, Hazarbaba Macera Parkı, Keban Baraj Gölü ve Çırçır Şelalesi, Saklıkapı Kanyonu, Kara Leylek Kanyonu, Tarihi Kapalı Çarşı ve Bakırcılar Çarşısı gibi eşsiz güzellikte birçok turistik mekanı vardır.

Elazığ İlçeleri Kaçtır?

İnsanlarının birbirlerine kardeş anlamına gelen 'gakkoş' ismiyle hitap ettikleri Elazığ'da, 11 ilçe vardır. Bu ilçeler şu şekildedir:

  • Elazığ (il merkezi)
  • Ağın
  • Alacakaya
  • Arıcak
  • Baskil
  • Karakoçan
  • Keban
  • Kovancılar
  • Maden
  • Palu
  • Sivrice

Elazığ'ın İlçelerinin Nüfusu ve Yüzölçümü Ne Kadardır?

Nüfusu 595.638 olan Elazığ'ın toprakları, 9.383 km²dir. Merkez ilçesi hem nüfus, hem de yüzölçümü olarak en yüksek rakamlardadır. Ağın ilçesi ise nüfus ve yüzölçümü anlamında en düşük değerlere sahiptir.

İLÇE

NÜFUS

YÜZÖLÇÜMÜ

Merkez

443.363

2.229,519

Ağın

2.746

222,31

Alacakaya

5.993

302,444

Arıcak

13.732

337,128

Baskil

12.100

1.269,849

Karakoçan

28.464

977,687

Keban

6.210

618,023

Kovancılar

39.464

951,509

Maden

9.693

818,897

Palu

18.648

709,053

Sivrice

7.703

713,93

Elazığ Merkez İlçeleri Hangileridir?

Elazığ'ın Merkezi, nüfusu ve genişliği ile de en büyük ilçedir. Bunun en önemli nedeni, şehrin büyükşehir statüsünde olmaması ve Merkezin diğer ilçelerden daha gelişmiş olmasıdır.

Elazığ İlçeler Haritası

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Elazığ İlçeleri: Elazığ İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?
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