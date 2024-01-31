Elazığ Plaka Kodu Nedir? Elazığ İl Plakası Kaçtır?

Plakalar, bir aracın hangi şehre bağlı olduğunu öğrenmeyi sağlar. Harf ve rakam kombinasyonlarından oluşan bu kodların, sağladığı birtakım avantajlar bulunur. Örneğin, acil durumlarda bir aracın yerini tespit etmeyi veya hasar kaydını öğrenmeyi sağlar. İlden ile ve ilçeden ilçeye değişen bu kodlar, farklı işlemler için de kullanılır. İhtiyaçtan veya meraktan dolayı bazı kişiler, Elazığ plaka kodu nedir veya il plakası kaçtır öğrenmek isteyebilir.

Elazığ Plaka Kodu Nedir?

Plaka kodları, motorlu taşıtların kaydını ve tescilini sağlamak açısından önemlidir. Bunlar, trafikte düzenin sağlanmasına, kurallara uyulmasına ve hukuki işlemlerin kolaylaştırılmasına yardımcı olur. Ek olarak, hasar kaydı olup olmadığını anlamak için araç sorgulama yapılmasına imkan tanır. Trafik cezaları ve trafik yoğunluğu gibi bazı istatistiklerin kayıtlara geçmesini sağlar.

Plakaların tasarımları, renkleri, düzenlemeleri ve kodları, ülkeden ülkeye değişir. Türkiye'deki illere verilen tüm plakalar, alfabetik sıraya göre oluşturulmuştur. Buna göre, Elazığ'ın plaka kodu 23'tür ve ilçeden ilçeye harflerde bazı farklılıklar görülür. Elazığ'daki bazı ilçelerin plaka harfleri ise aşağıda belirtildiği gibidir.

Elâzığ Merkez

23 AC 001 – 23 AZ 999

23 DA 001 – 23 DZ 999

23 EA 001 – 23 EZ 999

23 FA 001 – 23 FZ 999

23 M 0001 – 23 M 9999

23 T 0001 – 23 T 9999

23 M 6000 – 23 M 9999

23 Y 0001 – 23 Y 4999

Kovancılar İlçesi

23 K 0001 – 23 K 9999

23 M 5000 – 23 M 5099

23 T 5500 – 23 T 5999

23 Y 5500 – 23 Y 5999

Karakoçan İlçesi

23 KA 001 – 23 KC 999

23 T 5000 – 23 T 5499

23 Y 5000 – 23 Y 5499

Maden İlçesi

23 TC 001 – 23 TC 999

23 Y 6500 – 23 Y 9999

Palu İlçesi

23 P 0001 – 23 P 9999