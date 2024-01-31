Elazığ Plaka Kodu Nedir? Elazığ İl Plakası Kaçtır?

Plakalar, bir aracın hangi şehre bağlı olduğunu öğrenmeyi sağlar. Harf ve rakam kombinasyonlarından oluşan bu kodların, sağladığı birtakım avantajlar bulunur. Örneğin, acil durumlarda bir aracın yerini tespit etmeyi veya hasar kaydını öğrenmeyi sağlar. İlden ile ve ilçeden ilçeye değişen bu kodlar, farklı işlemler için de kullanılır. İhtiyaçtan veya meraktan dolayı bazı kişiler, Elazığ plaka kodu nedir veya il plakası kaçtır öğrenmek isteyebilir.
Plaka kodları, motorlu taşıtların kaydını ve tescilini sağlamak açısından önemlidir. Bunlar, trafikte düzenin sağlanmasına, kurallara uyulmasına ve hukuki işlemlerin kolaylaştırılmasına yardımcı olur. Ek olarak, hasar kaydı olup olmadığını anlamak için araç sorgulama yapılmasına imkan tanır. Trafik cezaları ve trafik yoğunluğu gibi bazı istatistiklerin kayıtlara geçmesini sağlar.
Plakaların tasarımları, renkleri, düzenlemeleri ve kodları, ülkeden ülkeye değişir. Türkiye'deki illere verilen tüm plakalar, alfabetik sıraya göre oluşturulmuştur. Buna göre, Elazığ'ın plaka kodu 23'tür ve ilçeden ilçeye harflerde bazı farklılıklar görülür. Elazığ'daki bazı ilçelerin plaka harfleri ise aşağıda belirtildiği gibidir.
23 AC 001 – 23 AZ 999
23 DA 001 – 23 DZ 999
23 EA 001 – 23 EZ 999
23 FA 001 – 23 FZ 999
23 M 0001 – 23 M 9999
23 T 0001 – 23 T 9999
23 M 6000 – 23 M 9999
23 Y 0001 – 23 Y 4999
23 K 0001 – 23 K 9999
23 M 5000 – 23 M 5099
23 T 5500 – 23 T 5999
23 Y 5500 – 23 Y 5999
23 KA 001 – 23 KC 999
23 T 5000 – 23 T 5499
23 Y 5000 – 23 Y 5499
23 TC 001 – 23 TC 999
23 Y 6500 – 23 Y 9999
23 P 0001 – 23 P 9999