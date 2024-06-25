Ele Avuca Sığmamak Ne Demek? Ele Avuca Sığmamak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Deyimlerin önemi, dilin ötesine geçerek sosyal ve kültürel bağlamda da kendini gösterir. Onlar, insan deneyimlerini evrensel bir şekilde paylaşmamıza olanak tanır, bizi birbirimize bağlar ve iletişimimizi zenginleştirir. Ele avuca sığmamak ne demek, ele avuca sığmamak deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımı nasıldır gibi konular dilin canlı ve dinamik bir parçası olarak büyük bir öneme sahiptir.

Ele Avuca Sığmamak Ne Demek?

"Ele avuca sığmamak" deyimi, bir şeyin veya birinin doğasının özgür, sınır tanımayan ve sürekli değişken olduğunu ifade eder. Ele avuca sığmayan biri veya bir şey, tıpkı yaramaz bir çocuk gibi sürekli hareket halindedir, sabit durmaz ve dikkat çekici bir dinamizm sergiler. Bu deyim, kontrol edilmesi zor olan, bağımsız ve enerjik nitelikleri vurgulayan bir ifade olarak dilimize renk katar.

Ele Avuca Sığmamak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Üniversite yıllarında öyle ele avuca sığmaz biriydi ki, sürekli yeni maceralar peşinde koşardı.

Piyasa koşulları o kadar hızlı değişiyor ki, ekonomik durumu kontrol etmek neredeyse imkânsız, tamamen ele avuca sığmaz bir hale geldi.

Küçük kardeşim o kadar hareketli ki, bir an bile yerinde durmuyor, adeta ele avuca sığmıyor.

Ele avuca sığmamak" deyimi hem insanlar hem de durumlar için kullanılabilir ve genellikle kontrol edilmesi zor olan, enerjik veya öngörülemez nitelikleri vurgulamak için tercih edilir.