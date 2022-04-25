Elektriği Kim İcat Etti Ve Buldu? Elektrik Ne Zaman, Kim Tarafından Ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Elektrik bilinenin aksine çok eski zamanlardan bu yana biliniyordu. Antik Yunanlıların sürtme yöntemiyle statik enerjiyi bulduğunu ve bu şekilde elektriği kullandığını biliyoruz. Fakat elektriği tanımlayıp cihazlarda kullanma seviyesine gelmek için insanlığın çok uzun yüzyıllar beklemesi gerekecekti. Günümüzde teknoloji çağı olarak da adlandırılan dünya, elektrik olmasaydı muhtemelen şimdiki ile tahmin edilemez düzeyde farklı olacaktı.

Elektriği Kim İcat Etti?

Benjamin Franklin, birçok farklı kaynakta elektriği bulan kişi olarak gösterilmektedir. Bu bilgi doğru fakat eksiktir. Benjamin Franklin kendi döneminde bazı deneyler yapmıştır ve bu deneylerin sonucunda elektrik ve yıldırım arasındaki bağı ortaya çıkartmıştır. Fakat bu durumun günümüzdeki elektrik enerjisi ile tamamen aynı olduğu söylenemez.

Elektrik eldeki verilere göre ilk olarak M.Ö. 600'lü yıllarda keşfedilmiştir. Amberlere tüylü kumaşları sürtüp bir çekim kuvveti ortaya çıkartan Antik Yunanlılar, bu şekilde ilk elektrik kıvılcımlarını ortaya çıkartmıştır. Bir diğer deyişle, statik elektriği bulmuşlardır. 1600'lü yıllara gelindiğindeyse İngiliz kökenli doktor William Gilbert Latin dilinde "elektricricus" adını kullanarak, bazı cisimlerin birbirine sürterek ortaya çıkardığı gücü tanımlamıştır.

Bu tanımlamadan birkaç sene sonra da İngiliz kökenli bir bilim insanı olan Thomas Browne, kitabında elektrik kelimesini kullanır. 1752 senesine gelindiğinde de Benjamin Franklin bir uçurtma ile anahtarla birlikte yıldırım üzerinden ilk elektrik kıvılcımını tutturmuştur.

Elektrik İlk Nerede ve Kaç Yılında İcat Edildi?

1752 senesinde Benjamin Franklin yapmış olduğu deney sonucunda elektriği keşfetmiştir diyebiliriz. Fakat belli kimyasal reaksiyonlarla birlikte elektrik üretebilecek keşfi yapan kişi Benjamin Franklin değil, İtalyan asıllı bir fizikçi olan Alessandro Volta'dır.

Bilhassa pozitif ile negatifin yüklü olduğu konnektörleri birbirine bağlamak yoluyla elektriksel yükle voltajı birbiri üzerinden sürmüştür. Bu şekilde ilk elektrik akımını Alessandor Volta keşfetmiş oluyor.

Elektriği Kim Buldu Tesla mı Edison mu?

Tesla ve Edison arasındaki rekabet, günümüzde çoğu insanın bildiği ve hakkında araştırmalar yaptığı bir rekabettir. Öyle ki bu iki bilim insanı da birbirinden değerli kişilerdi ve harika birer zekaya sahiptiler. Fakat ikisi için de elektriği icat etti ya da buldu diyemeyiz.

Tesla'nın bulduğu alternatif akım (ac) idi ve bunun yanında bulduğu, katkıda bulunduğu çok şey vardı. Edison' ise Film kamerası ve fonograf gibi icatların yanında ampulün de ilk patentini almış kişidir. İkisi de elektriği bulan kişiler değiller fakat bu alanda bilime birçok hizmetleri olmuştur.