Elektrik Alan Formülü - Elektrik Alan Kuvveti Nedir, Neye Eşittir, Nasıl Bulunur?

Elektrik alan formülü ile ilgili üniversitelerin bazı bölümlerinden eğitim görmüş kişiler ve mesleklerini yapan kişiler elektrikle ilgili de yetki sahibi olmaktadırlar. Elektrik alanına; manyetik alan, elektriksel yüklü alan gibi isimler verilmektedir. Elektrik alanı, manyetik alanı çevreleyen uzayın bir tür aracıdır. Bu alan içerisinde olan yüklü nesneler elektriksel güçle birlikte aktiflik göstermektedir. Elektrik alan kuvveti nedir gibi soruların yanıtları aşağıda yer almaktadır.



Elektrik Alan Formülü Nedir?

Elektrik alan konusu formülleriyle birlikte öğrencilere 10. sınıfın fizik dersinde öğretilmektedir. Elektrik alan formülü, E=F/q şeklinde olduğu bilinmektedir. Bu formül elektrik alanıyla herhangi bir q yüküne etkide bulunan elektrik kuvveti arasındaki ilişkiyi insanlara sunmaktadır. Elektrik alanıyla ilgili yalnızca bir tane formül yoktur. Aynı zamanda elektrik alanı kq/d2 formülüyle de hesaplanabilmektedir. Elektrik alan neye eşittir konusu SI birimine eş değer olmasıyla bilinmektedir. SI temel birimleri türünden kg·m·s−3·A−1 şeklinde gösterilmektedir. Buradaki alanın yönü kuvvetin yönüdür. Çünkü alanın belli bir kısmındaki büyüklüğü o noktaya konacak olan 1 Coulomb'luk test yüküne ne kadar kuvvet uygulanacağıyla tespit edilmektedir.

Elektrik Alan Kuvveti Nedir, Neye Eşittir, Nasıl Bulunur?



Elektrik alan kuvveti nedir, elektrik alan formülü nasıl olmalıdır konularından sırasıyla bahsetmek gerekmektedir. Bu formül elektrik alanıyla herhangi bir q yüküne etki eden elektrik kuvveti arasındaki ilişkiyi sunduğu için alan, kuvvet ve yük hesaplamalarında karışımıza çıkmaktadır. Formülde bulunan E harfi elektrik alanını ifade etmektedir. F harfi elektrik kuvvetini ifade etmektedir. Elektrik yükünü ise q harfi ifade etmektedir. Elektrikle ilgilenen iş sahaları bu formülden yararlanarak akımın doğru olması amacıyla bazı hesaplamalar yapmaktadırlar. Örneğin çubuğun elektrik alanı, yalıtkan kürenin elektriksel alanı, diskin elektrik alanları bu formül sayesinde hesaplanmaktadır. Günlük yaşamdan da elektrik alanı örneklerine de rastlanabilmektedir. Günlük hayatta cep telefonu, bilgisayar gibi elektrik ile çalışan aletlere fazla maruz kaldığımızda elektrik alanı etkileşimi de artmaktadır. Tüm bunların yanı sıra elektrik alan skaler mi, vektörel mi sorusunun yanıtı ise şu şekildedir; Hız, ivme, kuvvet, elektriksel alan gibi nicelikler vektöreldirler.