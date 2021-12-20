Elektrik Enerjisi Nasıl Isı Enerjisine Dönüşür? Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

Elektrik enerjisi dönüştürülebilir bir enerji türüdür. Bunu mümkün kılan bazı parçalar vardır, bu sayede elektrik enerjisini ısınmak için ve diğer birçok ihtiyacımız için ısıya dönüştürebiliriz. İlk anda akla sadece ısınmak gelse bile, elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüştürülebilmesi, yemek hazırlamaktan çamaşırlarımızı kolayca yıkamaya kadar birçok alanda insanlığın yararına bir gelişme olmuştur.

Elektrik Enerjisi Nasıl Isı Enerjisine Dönüşür?

Elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürmek, rezistansın bulunması ile mümkün hale gelmiştir diyebiliriz. Evlerde kullandığımız birçok beyaz eşya ve elektronik alet, bu dönüşüm prensibi ile çalışmaktadır. Örnek olarak: evlerde kullandığımız çamaşır makineleri, rezistansı en yüksek olan cihazlardan bir tanesidir. Ütü, saç kurutma makinesi ve bulaşık makinesi gibi cihazlar da elektriğin ısıya dönüşmesi prensibi ile çalışmaktadırlar.

Tüm bu eşyalar aynı dönüşümle çalışsa bile, çalışma hızları ve biçimleri farklılık gösterir. Cihazların içinde yer alan teller ne kadar uzunsa, direnç ve ısı da o kadar artmaktadır. Genelde, küçük aletlerde bulunan teller kısa ve kalınken, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi büyük cihazlarda hem uzun hem de incedir. Teller, direnci etkiler ve aynı zamanda akım miktarını da belirler. Direnç ne kadar artarsa akım miktarı da o kadar artar. Tüm bunların sonucunda akım süresi kısalır.

Elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşürken şu üç faktör çok etkilidir:

İletkenin direnci

Akım miktarı

Akımın geçiş süresi

Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

Elektrik, günlük hayatta devamlı olarak kullandığımız bir enerji türüdür ve maliyeti de bir o kadar azdır. Elektrik içinde elektron ve proton bulunmaktadır. Çeşitli amaçlar gözetilerek elektrik, farklı enerji kaynaklarına dönüştürülebilmektedir.

Çeşitli ekipmanlar kullanarak elektrik enerjisini dönüştürebiliriz. Elektrik enerjisinin farklı enerji türlerine çevirmek için kablo, tel ve mıknatıs gibi manyetik malzemeleri kullanırız.

Elektrik Enerjisinin Isı Enerjisine Dönüşümü Formülü

Elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürmek için elbette bir formüle ihtiyaç duyarız. Bu formülü doğru uyguladığımız takdirde elektrik enerjisi başarı ile ısı enerjisine dönecektir.

Elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürürken, direnci olan bir maddenin gerilimi U, akımı I olsun ve süre de t olsun. Aşağıda bu verileri formüle uygulayalım.

E = U x I x t

Kadar elektrik enerjisini ısıya dönüştüreceğiz demektir. Isı enerjisi için de kalori (cal) kullanılır. Bu nedenle şu dönüşümden yararlanmalıyız:

1 cal = 4,187 joule

Elektrik Enerjisinin Isı Enerjisine Dönüşümü Örnekleri