Elektrik Hecelerine Nasıl Ayrılır? TDK Yazım Kurallarına Göre Elektrik Nasıl Hecelenir?

Günümüzde hem sıkça duyduğumuz hem de sık kullandığımız kelimelerden biri de elektrik kelimesidir ve insanlar elektrik nasıl yazılır ve elektrik nasıl hecelenir noktasında zaman zaman hataya düşebilmektedir. Kelimenin doğru yazımının yanı sıra internette en çok araştırılan sorulardan birisi de elektrik hecelerine nasıl ayrılır şeklinde karşımıza çıkıyor.

ELEKTRİK NASIL YAZILIR?&NBSP;

Yine Türk Dil Kurumu'nun (TDK) resmî web sitesinde elektrik doğru yazılışı ve elektrik kaç hece en çok aratılanların başında yer alıyor. Hayatımızda sıkça yazımı karıştırılan kelimelerden birisi olan elektrik sözcüğünün doğru yazılışı, doğru şekilde hecelerine ayrılması ve cümle içerisinde yer verilmiş doğru ve yanlış örneklendirme ile bu yazımızda öğrenebileceksiniz.

Türk Dil Kurumuna göre içinde yan yana iki veya daha fazla ünsüz bulunan Batı kökenli alıntılar, ünsüzler arasına ünlü konmadan yazılır: alafranga, apartman, biyografi, elektrik, gangster, kilogram, orkestra, paragraf, telgraf vb.

TDK'ya göre 'elektrik' kelimesi ortasında tek 'i' ile yani elektrik olarak yazılır

Kelimenin doğru yazımı "elektrik" şeklinde olmalıdır.

ELEKTRİK HECELERİNE NASIL AYRILIR?

Yazım kurallarına göre elektrik nasıl hecelenir sorusu merak edilen sorular arasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Çünkü elektrik kelimesi yabancı kökenli bir kelimedir. Yabancı kökenli kelimelerin yazımında çoğu insan birçok yanlış yapmaktadır. Kelimeyi yanlış yazmak hecelemesinde de sıkıntılar doğurmaktadır. Yazımızın önceki kısımlarında elektrik kelimesinin doğru yazımını incelediğimize göre elektrik nasıl hecelenir bölümüne geçebiliriz.

Öncelikle elektrik kaç hecelidir bunu belirlemeliyiz. Elektrik kelimesi 3 heceden oluşmaktadır. Elektrik kelimesi "e-lek-trik" şeklinde hecelenir.

TDK YAZIM KURALLARINA GÖRE ELEKTRİK NASIL HECELENİR?

Türk Dil Kurumu dilimizde kullanılan kelimelerin doğru yazımları ile en doğru bilgileri bize vermektedir. TDK açıklamasına göre kelimeleri hecelerine ayırmak için belirli kuralları bilmemiz gerekiyor. Kurallar ise şu şekilde;

Türkçede kelime içinde iki ünlü arasındaki ünsüz, kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: a-ra-ba, bi-çi-mi-ne, in-sa-nın, ka-ra-ca vb.

Kelime içinde yan yana gelen iki ünsüzden ilki kendinden önceki ünlüyle, ikincisi kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: al-dı, bir-lik, sev-mek vb.

Kelime içinde yan yana gelen üç ünsüz harften ilk ikisi kendinden önceki ünlüyle, üçüncüsü kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: alt-lık, Türk-çe, kork-mak vb.

Batı kökenli kelimeler, Türkçenin hece yapısına göre hecelere ayrılır: band-rol, kont-rol, port-re, prog-ram, sant-ral, sürp-riz, tund-ra, volf-ram vb.

Bu kuralları dikkate aldığımızda elektrik hecelerine nasıl ayrılır TDK açıklaması şu şekilde önümüze çıkıyor: "e-lek-trik"

Elektrik kelimesinin doğru yazımı ve elektrik nasıl hecelenir pekiştirebilmek için örneklerimizi inceleyelim;

E-lek-trik iletkenleri elektriği ileten maddelere denir. (Doğru)

E-lek-tri-ği iletmeyen maddelere elektrik yalıtkanı denir. (Doğru)

Bir e-lek-trik devresinde pil sayısını arttırırsak ampul fazla ışık verir. (Doğru)

E-lek-tri-ğin direncini ölçen alete direnç ölçer denir. (Doğru)

E-lek-trik-sel direncin birimi ohm dur. (Doğru)

E-lek-trik kesintisi nedeniyle telefonunu şarj edememiş. (Doğru)

Elektrikli araçlar ile sürüş konforu diğerlerinden daha fazla. (Doğru)

E-lek-t-rik direnci en fazla olan maddeler yalıtkan maddelerdir. (Yanlış)

Plastik e-lek-ti-rik yalıtkanıdır. (Yanlış)

E-lek-ti-rik-sel direnci daha az olan maddeler daha fazla enerji verir. (Yanlış)

E-lek-t-rik-ler-in ne zaman geleceğini öğrenmek için kurumu aradı. (Yanlış)