Kimi zaman hızlı konuşma sırasında sesler uzayabiliyor ya da harfler eklenerek farkında olmadan kelimenin yapısı bozulabiliyor. Bu durum, kelimenin yanlış şekilde hafızalara kazınmasına neden olabiliyor. "Elektrik" kelimesi de bu açıdan sık sık yanlış yazılan ve telaffuz edilen sözcüklerden biridir. Elektrik nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı elektrik mi elektirik mi demeden önce doğru formunun bilinçli şekilde kullanılması gerektiğini söylemek doğru olacaktır.

Elektrik Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı: Elektrik

Yanlış ama sık karşılaşılan yazımı ise: Elektirik

"Elektrik" kelimesi, Türkçeye Fransızca électrique kökenli kelimesinden geçmiş ve zamanla dilimize yerleşmiştir. Her ne kadar konuşurken bazı kişiler "elektirik" gibi uzatmalı bir telaffuz kullanıyor olsa da bu, yazımda geçerli değildir.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Elektrik Mi Elektirik Mi?

Türk Dil Kurumu'na göre "elektrik" kelimesinin doğru yazılışı "elektrik" şeklindedir. Yani, "elektirik" şeklinde yazımı yanlıştır. "Elektrik" kelimesi, telaffuz sırasında genellikle "elektirik" şeklinde uzatılarak söylenir. Bu da kelimenin yazımına yanlış bir biçimde yansır. Oysa TDK'nin resmi yazım kılavuzunda sadece "elektrik" şekli yer almaktadır. Ekstra bir harf veya ses uzatması yoktur.