Elektrik ve elektronik konusunda pek çok insan kendi yaşamındaki tecrübelere dayanarak bir bilgiye sahip olabilir fakat ikisinin arasındaki farklılığı çizebilmek, iki disipline de bir noktada hâkim olmayı gerektirmektedir. Elektrik ve elektronik arasındaki fark nedir, elektroniğin tanımı nedir konuları en genel anlamıyla elektronları, enerjiyi, devreleri ve tüm bunların doğru çalışabilmesi için denetlemeyi içermektedir.

Elektrik ve Elektronik Arasındaki Fark Nedir?

Bu iki geniş alan arasındaki farkları belirtmek için iki ayrı başlık kullanmak daha isabetli bir anlatım yöntemi olacaktır.

Elektrik: Elektrik, elektronların taşınması, devrelerde faaliyet göstermesi ve enerjinin iletimi ile ilgilenen fiziksel bir alanı temsil eder. Elektrik, ev içi prizlerinden yüksek gerilim hatlarına kadar pek çok farklı noktada varlık gösterebilir. Elektrik, çoğu zaman elektrik devreleri ve enerji akımı konularıyla ilgilenen "elektrik mühendisliği" dalında incelenen bir bilim koludur.

Elektronik: Elektronik ise, elektrik akımının doğru çalışmasını sağlamak, kontrol etmek ve istenildiği şekilde kullanma aracıdır. Elektrik akımlarını doğru çalıştırmak için devrelerin tasarımını yapmak ve kullanımıyla ilgilenmek gibi bir görevi bulunur. Elektronik araçlar transistörler, entegre devreler, dirençler ve kondansatörler gibi yapıları içerir ve bu yapılarla birlikte devre tasarımını, analog ve dijital sinyal işleme, mikrodenetleyiciler gibi konuları ele alır.

Elektroniğin Tanımı Nedir?

Elektronik temelde bir bilim ve teknoloji dalıdır. Elektrik akımını kontrol edip işlemek ve sonrasında kullanmak amacı ile devrelerin uygun tasarımını yapıp bu devrelerin sağlıklı bir şekilde kullanabilmesi ile ilgilenir.

Elektronik, çoğunlukla elektronik parçaların kullanılması ile sinyallerin işlenmesi ve bunların denetlenmesiyle ilgilenir. Örnek vermek gerekirse bilgisayarlar, televizyonlar, cep telefonları ve diğer birçok çağdaş cihaz, elektronik prensipler sayesinde çalışabilmektedirler.

Elektronik hem analog hem de dijitaldir. Mikrodenetleyiciler, entegre, devre tasarımı ve daha birçok alt disiplini içerir. Bunların her biri ayrı bir çalışma ve uzmanlık alanıdır. Elektronik mühendisleri bu konulardan en az birinde uzmanlaşmış kişilerdir.