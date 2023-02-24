Elektrolit Nedir, Ne İşe Yarar? Elektrolit Dengesizliği Belirtileri Neler?

Elektrolit, insan sağlığı açısından büyük bir öneme sahiptir. İnsan sağlığı dışında bilimsel çalışmalar gibi daha pek çok farklı alanda da yeri vardır. Elektrolit terimini ilk kez duyanlar bu terimin ne anlama geldiğini merak edebilir. Bu yazımızda sizler için elektrolit nedir, ne işe yarar, elektrolit dengesizliği belirtileri neler sorularının yanıtlarına yer verdik.

Elektrolit Nedir?

Elektrolit, elektroliz işleminde çözünen madde olarak tanımlanmaktadır. Elektrik akımı aracılığıyla bir sıvı içerisinde çözünmüş kimyasal maddelerin ayrıştırılması işlemi, elektroliz işlemi olarak bilinmektedir. Serbest iyon barındıran elektrolitler, suda çözükleri zaman iyonlarına bölünmekte ve elektrik yükünün taşınmasını sağlamaktadır. Buna örnek olarak; tuz, asit veya baz çözeltilerini gösterebiliriz. Elektrolitler, insan vücudu için de oldukça önemlidir. Vücut sıvılarının düzenlenmesinde ve ayarlanmasında önemli bir role sahiptir.

Kimyada Elektrolit Ne Anlama Gelir?

Kimyada elektrolit, suda veya bazı çözücülerde çözündüğü vakit iyonlaşarak elektriği ileten çözeltiler olarak tanımlanmaktadır. Sıvı ya da çözelti halindeyken elektrik akımı yardımıyla ayrışabilen maddeler anlamına da gelmektedir.

Kanda Elektrolit Nedir?

İnsan vücudunun tüm işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için elektrolit değerlerinin normal olması gerekmektedir. Kanda elektrolit, vücut sıvılarında pozitif ya da negatif elektrik iyonları taşıyan partiküllerin meydana getirdiği kimyasal bileşikler olarak tanımlanabilir. Sodyum, potasyum, klorür, bikarbonat, kalsiyum, magnezyum, fosfat gibi kanda çözünen minerallerin tamamı elektrolit olarak tabir edilmektedir.

Elektrolit Ne İşe Yarar?

Elektrolit, kanda ve hücrelerde bulunan bir madde olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan vücudundaki elektrik seviyesinin yeterli düzeyde olması oldukça önemlidir. Pek çok bilimsel çalışma neticesinde elektrolitlerin insan sağlığı açısından büyük faydalar sağladığı ispatlanmıştır. Elektrolitlerin insan vücuduna sağladığı yararlar şu şekildedir:

Elektrolitler, insan vücudundaki sıvı seviyesini dengede tutmaktadır.

Sinir fonksiyonları, kan damarları, kas ve kalp fonksiyonları için büyük önem taşımaktadır.

İnsan vücudunun normal fonksiyonlarını sürdürmesinde yardımcıdır.

Kan basıncını düzenlemede ve hasarlı dokuların yenilenmesinde etkilidir.

Ph dengesini sağlamaktadır.

Besinlerin hücreye girip çıkmasına imkân tanımaktadır.

Elektrolit Dengesizliği Belirtileri Neler?

Kanda ve hücrelerde bulunan elektrolit maddeleri; kalsiyum, magnezyum, potasyum ve fosfat maddesidir. İnsan kanındaki elektrolit seviyesi bozulduğunda dengesizlik meydana gelmektedir. Bu durum sonunda da birçok hastalık ortaya çıkmaktadır. En yaygın görülen elektrolit dengesizliği belirtileri şu şekildedir: