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Haberler Eğitim Haberleri Elektron İlgisi Nedir? Elektron İlgisi Nasıl Artar ve Neye Göre Belirlenir?
Giriş Tarihi: 27.2.2023 16:24 Son Güncelleme: 27.2.2023 16:24

Elektron İlgisi Nedir? Elektron İlgisi Nasıl Artar ve Neye Göre Belirlenir?

Elektron ilgisi nedir diyenler için bu, bir elementin atomlarının elektron alıp alamadığını belirten bir ölçüdür. Atomların durumunu anlamayı sağlayan elektron ilgisi neye göre belirlenir diye soranlar olabilir. Elektron ilgisi ne tarafa doğru artar diyenlerin periyodik tabloyu incelemeleri gerekir. Elektron ilgisi en yüksek element hangisi? Peki elektron ilgisi ne anlama gelir?

Elektron İlgisi Nedir? Elektron İlgisi Nasıl Artar ve Neye Göre Belirlenir?

Elektron ilgisi nedir diye merak eden öğrenciler için bu kavram, gaz fazında yer alan elementlerden herhangi birinin bir atomunun elektron alması durumunda meydana gelen enerji olarak tanımlanabilir. Elektron ilgisi neye göre belirlenir diyenlerin bunun, söz konusu atomun büyüklüğü ile ilişkili olduğunu bilmelidir. Periyodik tabloda elektron ilgisi ne tarafa doğru artar? Elektron ilgisi en yüksek element hangisi? Elektron ilgisi tanımı nedir?

Elektron İlgisi Nedir ve Birimleri Nasıl Gösterilir?

Bir atomun atom altı parçacığı olan elektron, tüm elementlerin atomlardan meydana gelmesi nedeniyle hepsinde bulunur. Öte yandan, elektronlar birtakım kimyasal reaksiyonların gelişmesinde çok önemli bir göreve sahiptir. Çünkü, bu reaksiyonlardaki reaktanlar ile ürünler arasındaki tek fark elektron değişimidir. Elektron kazancı entalpisi ve elektronegatiflik, bir elektronun bir atoma bağlanma gücünü ifade etmek için kullanılan iki kimyasal terimdir. Elektron kazancı entalpisini kısaca açıklamak gerekirse, dışarıdan bir elektron alındığında bir atom tarafından salınmaya başlanan enerji miktarıdır. Elektronegatiflik ise bir atomun dışarıdan elektron kazanabilme kabiliyetini ifade eder. Bundan dolayı, elektron kazancının entalpisi, elektronegatifliği nicelleştirir. Bu ikisi arasındaki temel fark, elektron kazancı entalpisinin kJ / mol birimleri ile gösterilmesi, elektronegatifliğin ise bir biriminin olmaması ve Pauling Elektronegatiflik ölçeği aracılığıyla ölçülmesidir.

Elektron İlgisi Yüksek Olan Elementler Hangileridir?

Elektron ilgisinin belirlenmesini etkileyen en önemli faktör ise atomun boyutudur. Çünkü, bir elektron bir atoma yaklaştıkça çekirdek yükü artmaya başlar. Bundan dolayı, periyodik cetvelde yer alan tüm elementlerin atomlarının elektron ilgileri soldan sağa doğru gidildikçe artmaya başlar. Yukarıdan aşağıya doğru inildiğinde ise azalır. Ancak soygazlar ile metallarin elektron ilgileri yoktur. Periyodik tabloda bulunan ve elektron ilgisi en yüksek değere sahip olan element ise klordur (Cl).

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Elektron İlgisi Nedir? Elektron İlgisi Nasıl Artar ve Neye Göre Belirlenir?
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