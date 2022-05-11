Elektron Sayısı Nasıl Bulunur? Bir Atomda Elektron, Nötron Ve Proton Sayısı Nasıl Bulunur?

Atomlar; proton, nötron ve elektron adı verilen taneciklerden oluşmaktadır. Periyodik tabloda bu atomların isimlerini ve numaralarını görmekteyiz. Atom numaralarını bulmak için elektron ve proton sayılarını bulmak gerekir çünkü atomun üzerindeki elektron ve proton sayısı aynı zamanda atomun numarasıdır. Peki, bir atomun elektron, proton ve nötron sayısı nasıl bulunur? Değerlik elektron sayısı nasıl bulunur? İşte detaylı bilgiler...

Elektron Sayısı Nasıl Bulunur?

Bir atomun yörüngesinde yani çevresinde dolaşan parçacıkların sayısına 'elektron sayısı' denir. Elektron sayısını bulmak için periyodik cetvelde element sembolünün sağ alt köşesinde yazan sayıya bakmak gereklidir. Yüksüz yani nötr bir atomun atom numarası elektron sayısına eşittir.

Değerlik Elektron Sayısı Nasıl Bulunur?

Değerlik elektron diğer ismiyle valans elektron atomun en dış kabuğunda yer alan elektronlardır. Değerlik elektronlar, elementlerin başka elementlerle nasıl bir kimyasal etkileşim içine gireceğinin belirlenebilmesi bakımından oldukça önemlidir. Bir elementin değerlik elektron sayısı bulmak için öncelikle periyodik cetvelden faydalanmak gereklidir.

Periyodik cetvelde 1'den 18'e kadar olan grup numaraları vardır. Elementinin değerlik elektron sayısı ait olduğu grup numarasının birler basamağındaki sayı ile eşittir. Örneğin; grup numarası 2 olan elementin değerlik elektron sayısı da 2'dir ya da grup numarası 14 olan elementin değerlik elektron sayısı 4'tür.

Proton Sayısı Nasıl Bulunur?

Bir atomun proton sayısını bulmak için bahsi geçen atomun element sembolü periyodik tabloda bulunup, sembolün sol alt köşesine bakmak gereklidir. Elementin sol alt köşesindeki sayı elementin bir atomunda bulunan proton sayısına eşittir.

Nötron Sayısı Nasıl Bulunur?

Nötron sayısı, atomun kütle sayısı ve atom numarası yani proton sayısının toplamıdır. Element sembolünün üst sol köşesinde kütle sayısı sol alt köşesinde ise proton sayısına eşit olan atom numarası bulunmaktadır. Nötron sayısı, atom numarası ve kütle sayısının toplanması sonucunda elde edilen sayıya eşittir.