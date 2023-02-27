Elektronegatiflik Nedir? Elektronegatiflik Nasıl Artar, En Yüksek ve En Düşük Element Hangisi?

Elektronegatiflik nedir sorusuna kimya alanında bazı görevlerin yerine getirilebilmesi için kullanılan güç şeklinde yanıt vermek mümkün olabilir. Bu bilgi ışığı altında elektronegatifliği en yüksek element hangisi sorusuna ise yanıt vermeden önce sıralamasını bilmek gerekir. Elektronegatiflik nasıl artar, en yüksek ve en düşük element hangisi sorularına yanıt aradık ve haberimizin devamında sizler için paylaştık.

Elektronegatiflik Nedir?

Elektronegative kavramını ilk defa ortaya atan kişi Jöns Jacop Berzelius'tur. Bu kavramı 1811 tarihinde kullanmıştır. Ancak bu tarihten önce de bilinen bir kavramdır. Kimya alanında en önemli konular içerisinde yer alır. Elektronegatiflik kimya alanında bağ yapımında kullanılması gereken bir güç olarak tanımlanabilir.

Bağ yapımında kullanılan elektronlarda yer alan atomlarca uygulanan çekilme gücü şeklinde de tanımlanabilir. Elektron ilgisi yakın gibi görünse de aslında aralarında bir bağlantı bulunmaz. Bağı oluşturan atomlar yine bağ yapımında kullanılan diğer elektronları çekme gücüne sahiptir. Buna elektronegatiflik ismi verilmektedir. Klor da bunlara örnek verilebilir.

Elektronegatiflik Sıralaması Nasıldır?

Elektronegatiflik sıralaması genel olarak soldan sağa doğru giderek artış gösterir. Bununla birlikte yukarıya doğru gidildikçe ise azalma gösterir. Buradaki bağ elektronunu çekebilme gücü de değişkenlik gösterebilmektedir. Atom tek başına bir elektron alma yönüne gidebilir. Ancak bu eğilim yine elektronegatiflik ile açıklanamaz. Bu durum elektron ilgisinden dolayı ortaya çıkan bir durumdur.