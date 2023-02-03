Elevasyon Nedir? İnşaatta, Anatomide ve Tıpta Elevasyon Ne Anlama Gelir?

Elevasyon nedir diye soranlar için bu ifadenin anlamı, "kaldırmak" ve "yükseltmek"tir. Öte yandan, anatomide ve tıpta elevasyon ne demek sorusuna yanıt arayanlar bulunur. Elevasyon hareketi nedir diye düşünenlere örnek vermek gerekirse, kırık bir kolu ödemden korumak için omuz yüksekliğinden yukarıya kaldırılması işlemidir. Sağlık alanının dışında inşaatta elevasyon ne anlama gelir diye merak edenler de vardır. Peki bu ne demektir?

Tıpta ve Anatomide Elevasyon Nedir?

Elevasyon, kelime anlamı olarak "yukarı kaldırmak" anlamına gelir. Tıp ve anatomide bu kavram, ekstremite yani kollar ve bacakların kırılması durumunda ödem oluşmaması için yukarı kaldırılmasını ifade eder. Bu bir uygulama yöntemidir. Asıl amaç ise bacakları ve kolları korumaktır. Kırılmış olan kol omuza kadar yükseltilmezse ödem meydana gelir. Bu ise dayanılmaz bir ağrıya neden olabilir. Bunun için yapılması gereken, tıbbi müdahale ile kolun yukarıya kaldırılmasıdır. Aynı uygulama kırık bacaklar için de yapılır. Ayak ve bacakları sürekli olarak yukarıda tutmak için elevasyon yastıklarından destek alınır.

İnşaatta Elevasyon Nedir?

Elevasyon, tıp alanının haricinde inşaat sektöründe de sıkça kullanılan ifadelerden biridir. Bu kavram elevasyon kalıbı olarak ortaya çıkar. Köprü inşaatında kullanılan yüksek ve ağır yapıya elevasyon kalıbı denir. Konsolları sayesinde kalıbın yükseğe taşınmasına imkan tanır. Ek olarak, çoklu döküm gerçekleştirmeyi sağlar.

Trafik yoğunluğunu azaltmak için bir köprü veya yayalar için bir üst geçit inşaatında elevasyon kalıbından yararlanılır. İnşaat ve mühendislik firmaları, yollar ve altyapı sektörü ile ilgilenen kamu kuruluşları, tüm köprü ve geçit yapımında elevasyon kalıpları kullanır. Eksi köprülerin dökme demir parçalarının yenilenmesinden, duvar kemerlerinin onarılmasına veya çelik ile betondan yapılmış olan modern köprülerin inşasına kadar çok çeşitli inşaat yöntemlerinde elevasyon sistemine ihtiyaç duyulur.