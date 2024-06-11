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Haberler Eğitim Haberleri Eli Ayağına Dolaşmak Ne Demek? Eli Ayağına Dolaşmak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Örneği
Giriş Tarihi: 11.6.2024 13:54 Son Güncelleme: 11.6.2024 13:54

Eli Ayağına Dolaşmak Ne Demek? Eli Ayağına Dolaşmak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Örneği

Eli ayağına dolaşmak deyiminin anlamı” araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Kısaca özetlenirse; duygusal bir nedenle ne yapacağını şaşırarak düzensiz ve karışık iş yapmak manasına gelen bu deyim günlük kullanım dilinde de sıkça karşımıza çıkmaktadır. “Eli ayağı karışmak” şeklinde de ifade edilen bu deyim kişilerin heyecanlanarak ne yapacağını karıştırması gibi durumları ifade etmektedir. Eli ayağına dolaşmak deyiminin anlamına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği.

Eli Ayağına Dolaşmak Ne Demek? Eli Ayağına Dolaşmak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Örneği

Beklenilmeyen durumların karşısında ne yapacağını şaşırmak, kararsız kalmak, bocalamak gibi anlamları ifade eden eli ayağına dolaşmak deyiminin anlamı merak ediliyor. Bilindiği üzere; dilimizde deyim ve atasözleri cümlelerin pekiştirilmesi, anlamın bütünleşmesi ve ifade edilmesinde kolaylık sağlamaktadır. Eli ayağına dolaşmak deyimi de sıkça tercih edilen ve kullanılan deyimler arasında yer almaktadır. Bu başlık altından; eli ayağına dolaşmak deyiminin anlamına ulaşabilirsiniz. İşte TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği.

ELİ AYAĞINA DOLAŞMAK DEYİMİNİN ANLAMI (TDK)

Anlamı: Alışık olunmayan ya da şok edici bir olay karşısında nasıl tepki vereceğini bilememek.

Anlamı: Soğukkanlılığını kaybetmek, karar vermekte güçlük çekmek.

ELİ AYAĞINA DOLAŞMAK NE DEMEK?

Eli ayağına dolaşmak deyiminin anlamı; bir nedenden ötürü kişilerin heyecanlanarak bocalaması, ne yapacağını şaşırması ve işleri birbirine karıştırması demektir.

ELİ AYAĞINA DOLAŞMAK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ

  • O kadar korktu ki eli ayağına dolaştı.
  • Eve böcek girince eli ayağına dolandı.
  • Yaşananları görünce şoka uğradı, eli ayağına dolaştı.
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Eli Ayağına Dolaşmak Ne Demek? Eli Ayağına Dolaşmak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Örneği
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