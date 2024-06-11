Eli Ayağına Dolaşmak Ne Demek? Eli Ayağına Dolaşmak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Örneği

Beklenilmeyen durumların karşısında ne yapacağını şaşırmak, kararsız kalmak, bocalamak gibi anlamları ifade eden eli ayağına dolaşmak deyiminin anlamı merak ediliyor. Bilindiği üzere; dilimizde deyim ve atasözleri cümlelerin pekiştirilmesi, anlamın bütünleşmesi ve ifade edilmesinde kolaylık sağlamaktadır. Eli ayağına dolaşmak deyimi de sıkça tercih edilen ve kullanılan deyimler arasında yer almaktadır. Bu başlık altından; eli ayağına dolaşmak deyiminin anlamına ulaşabilirsiniz. İşte TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği.

ELİ AYAĞINA DOLAŞMAK DEYİMİNİN ANLAMI (TDK)

Anlamı: Alışık olunmayan ya da şok edici bir olay karşısında nasıl tepki vereceğini bilememek.

Anlamı: Soğukkanlılığını kaybetmek, karar vermekte güçlük çekmek.

ELİ AYAĞINA DOLAŞMAK NE DEMEK?

Eli ayağına dolaşmak deyiminin anlamı; bir nedenden ötürü kişilerin heyecanlanarak bocalaması, ne yapacağını şaşırması ve işleri birbirine karıştırması demektir.

ELİ AYAĞINA DOLAŞMAK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ