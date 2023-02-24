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Giriş Tarihi: 24.2.2023 11:07 Son Güncelleme: 24.2.2023 11:07

Ellam Ne Demek? Ellam Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Ellam ne demek sorusunun cevabı son dönemlerde pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Günlük konuşmalarda insanlar bazen manasını bilmediği ve ilk kez duyduğu sözcüklerle karşılaşırlar. Ellam sözcüğü de anlam ve kökeni açısından merak edilen sözcüklerden biridir. Peki, ellam ne demek? Ellam kelimesinin anlamı, kökeni ve cümle içinde kullanımı nasıldır? Tüm bu soruların cevapları için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Ellam Ne Demek? Ellam Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Ellam sözcüğü yöresel olarak kullanılan sözcüklerden biridir. Her yörenin kendine özgü sözcükleri vardır. Pek çok kişi ellam kelimesinin ne anlama geldiğini merak etmekte ve bu kelimeyle ilgili araştırma yapmaktadır. Bu yazımızda sizler için ellam ne demek, ellam kelimesinin anlamı, kökeni ve cümle içinde kullanımı hakkında detaylı bilgilere yer verdik.

Ellam Ne Demek?

Ellam sözcüğü yöresel bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir bölgenin belirli bir kısmını ve etrafını kapsayan coğrafi alan, yöre olarak tabir edilmektedir. Hemen hemen her yörenin kendine has kelimeleri bulunmaktadır. Ellam sözcüğü de çok fazla kullanılan yöresel sözcüklerden biridir. Ellam kelimesinin kökeni Arapçadır. Günümüzde pek çok kişi ellam ne demek hangi yöreye ait sorularının yanıtlarını aramaktadır.

Ellam kelimesi, İç Anadolu Bölgesi'ne has yöresel bir kelimedir. İç Anadolu Bölgesi'nin hemen hemen her şehrinde bu sözcük yaygın olarak kullanılmaktadır. Ellam kelimesi birden fazla manaya sahiptir. Ellam sözcüğünün taşıdığı manalar şu şekildedir:

  • Galiba
  • Herhalde
  • Sanırsam
  • Sanırım
  • Anlaşılan
  • Zannedersem
  • Demek ki
  • Tabi ki

Ellam Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Ellam kelimesi İç Anadolu Bölgesi'nin Malatya, Kayseri, Sivas gibi birçok şehrinde kullanılan yöresel bir sözcüktür. Bu sözcüğün cümle içinde kullanımı nasıl diye merak edenler olabilir. Ellam kelimesinin içinde geçtiği bazı örnek cümleler vermemiz gerekirse:

  • Malatya ziyaretim esnasında en sık duyduğum kelime ellam kelimesi oldu.
  • Adam kadına dönerek "kurban olduğum sen beni sevmiyorsun ellam" dedi.

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Ellam Ne Demek? Ellam Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı
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