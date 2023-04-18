Finans piyasalarında bazen düşüşler bazen de yükselişler gözlemlenmektedir. Piyasada yaşanan bu düşüş ve artışlar, dalgalanma olarak ifade edilmektedir. Elliot dalga teorisi de bu dalgalanmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu yazımızda sizler için elliot dalga teorisi nedir, dalga teorisini kim buldu, kuralları neler gibi soruların yanıtlarına yer verdik.

Elliot Dalga Teorisi Nedir?

Elliot dalga teorisi, finans piyasalarında yaşanan düşüş ve yükseliş gibi durumları analiz etmek için kullanılan bir kural olarak karşımıza çıkmaktadır. Finans piyasasında fiyatların seyrinde bazı durumlarda düşüş yaşanırken bazı durumlarda ise artış yaşanmaktadır. Fiyatlardaki bu değişimler dalgalanma şeklinde olduğu için teorinin adı elliot dalga teorisi olarak tabir edilmektedir. Konuyla yakından ilgilenen pek çok kişi dalga teorisini kim buldu diye merak etmektedir. Bu teori, 1930 senelerinde Amerikalı muhasebeci ve yazar olan Ralph Nelson Elliot tarafından geliştirilmiştir.

Elliot Dalga Teorisi Kuralları Neler?

Elliot dalga teorisi toplam sekiz dalgadan meydana gelmektedir. Bu sekiz dalga içerisinde bir, üç ve beş sayılı dalgalar artışı tabir etmek için kullanılmaktadır. İki ve dört sayılı dalgalar ise finansal piyasadaki düşüşü temsil etmektedir. Bu dalga teorisine göre piyasadaki dalgalanmalara sebep olan faktörler; toplumda yaşanan olaylar, bireylerin kişisel duyguları ve psikolojik durumlarıdır. Bu dalga teorisinin kendine has bazı önemli kuralları vardır. Bu kurallar şu şekildedir:

Teoriye göre finansal piyasalarda meydana gelen dalgalanmaların bir sebebi vardır.

Finansal piyasalarda yaşanan düşüş ve yükselişler zıt yönlü olarak incelenir.

Piyasada meydana gelen dalgalanmalar kendinden sonraki değişimleri etkilemektedir. Bu etki sonucunda önemli veriler ortaya çıkar.

Yatırım yapan bireyler her yatırım işleminde daha önceden yaptığı işlemleri de baz alır.

Finansal piyasanın kendine özgü nitelikleri bulunur. Bu yüzden piyasada yaşanan değişimler her zaman aynı doğrultuda ilerlemez. Ancak fiyatlardaki dalgalanmalar her daim yapısal bir düzene sahiptir. Bu düzen dalga düzeni olarak ifade edilir.

Piyasalarda yaşanan gelişmeler, fiyatlar konusunda yatırımcılara belli başlı fikirler verir. Bu fikirler formasyon olarak adlandırılır. Formasyonlar, tekrarlanabilme niteliğine sahiptir. Bu nitelik sayesinde gelecekte oluşabilecek dalgalanmalar önceden tahmin edilebilir.

Elliot Dalga Teorisi Nasıl Yapılır?

Elliot dalga teorisinde beş dalga modeli kullanılmaktadır. Herhangi bir yatırım aracı için hesaplama yapıldığında bu beş dalga oluşumundan yararlanılmaktadır. Beş dalga modelinde yer alan bir, üç ve beş sayılı dalgalar trend yönünde hareket etmektedir. İki ve dört sayılı dalgalar ise bu trendin aksi yönüne göre ilerlemektedir. Bu hesaplama neticesinde ortaya tamamlanmış bir çevrim çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu çevrim sekiz dalgadan oluşmaktadır. Bu dalgalar piyasadaki iniş ve çıkışların yorumlanmasında etkili olmaktadır.