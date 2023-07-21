Elmacık Kemiği Neresi? Elmacık Kemiği Nerede Yer Alır ve Ne İşe Yarar?

Elmacık kemiği neresi bilmek isteyenler için bunlar aslında her iki yanakta da bulunur. Burun ve kulak arasında bir bağlantı sağlayan elmacık kemiği ağrısı neden olur sorusuna, darbe nedeniyle meydana gelen kırık veya çatlaktan dolayı ortaya çıktığı yanıtı verilebilir. Elmacık kemiği neden ağrır diyenlerin bilmesi gereken bir diğer husus ise baş veya diş ağrılarının da buna neden olduğudur. Elmacık kemiği ağrısı için ne yapılır?

Elmacık Kemiği Neresidir?

Latincesi "os zygomaticum" olan elmacık kemikleri, kafatasında bulunur. Yüzün orta kısmında yer alır ve burun ile kulaklar arasında bir geçiş bölgesi görevi üstlenir. Yanakların altında olan bu kemikler, yüz hatları ve mimikler açısından önemlidirler. Aynı zamanda çiğneme esnasında meydana gelen basıncı, kalvaryaya doğru iletmeyi sağlarlar. Üst çene çıkıntısına (processus maxillaris) sahiptirler ve göz yuvalarının dış kısmını çevrelerler. Yüz ifadelerinin oluşmasını sağlayan bütün kaslar, elmacık kemiklerine bağlıdır. Ek olarak, lakrimal kemik, temporal kemik, frontal kemik ve maksilla ile sınırları bulunur.

Elmacık Kemiği Ağrısı Neden Olur?

Yüz ağrısı, bazen elmacık kemiklerinde meydana gelir. Bu, darbeden kaynaklı oluşan kırık ve çatlak gibi birtakım problemlere bağlı olarak gelişen bir durum olabilir. Ağrıların nedeninin saptanması için bir uzman tarafından incelenmesi gerekir. Tanı için palpasyon muayenesi ve MR istenir. Elmacık kemiği ağrılarının temel nedenlerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

Herpes zoster virüsünün neden olduğu zona hastalığı ve yüz erizipelleri

Diş gıcırdatma, stres, çürük veya yapay dişler, çenenin yanlış hizalanması

Trigeminal sinir sıkışması

Boyun ve omuz bölgesinde meydana gelen gerginlik

Migrene bağlı oluşan baş ağrısı

Ağız iltihabı

Paranazal sinüslerin iltihabı

Tümör oluşumu

İnme

Elmacık kemiği ağrısı belirtileri arasında ise aşağıdakiler yer alır:

Zonklama, kramp ve bununla birlikte gelişen baş ağrısı

Yüzün farklı kısımlarında ve kulak bölgesinde hissedilen ağrı