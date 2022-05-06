Elmas Nasıl Oluşur? Kömürden Elmas Nasıl Ve Kaç Yılda Oluşur?

Saf karbon elementinden oluşan, dünya üzerinde bulunan en değerli cisimler arasında elmas yer alır. Karbonun doğal olarak bulunan iki formundan bir tanesi olan elmasa bu özelliğini, atomlarının birbirine kuvvetli kimyasal bağlar ile bağlanması sonucu oluşan kristal yapısı kazandırır. Elmas nasıl oluşur sorusunun yanıtı, elmasın çok değerli bir taş olması nedeniyle insanlar tarafından oldukça merak edilir. Elmaslar çok sert oldukları için genellikle oymacılık ve kuyumculukta kullanılır.

Elmas Nasıl Oluşur?

Elmas, billurlaşmış saf karbon elementinden oluşan değerli bir taştır. İlk olarak Fransız kimyacı Lavoisier tarafından keşfedilmiştir. Lavoisier, elması yakmış ve elmastan çıkan gazın karbondioksit olduğunu görmüş ve bu sayede elmasın karbondan olduğu hükmüne varmıştır. Elmas doğada bulunan taşların en değerlisi ve cisimlerin en serti, dayanıklı olanıdır.

Dünyanın geçirmiş olduğu jeolojik değişimler sırasında, karbonların bir kısmı fazla ısı ve büyük basınçlar altında erir ve billurlaşır. Bu sayede elmaslar oluşur. Elmaslar yerin yaklaşık 150- 160 km derininde ve Dünya'nın tabakalarından bir tanesi olan manto tabakasında oluşur. Yerkabuğu üzerinde meydana gelen depremler ve volkanik hareketlerle de oluştuğu düşünülür.

Kömürden Elmas Kaç Yılda Oluşur?

Doğal elmasların zaman zaman kömürden oluştuğu, yani kömürün elmasa dönüşmesi ile oluştuğu söyleniyor olsa da bu bilgi doğru bir bilgi değildir. Çünkü elmasların oluşumu kara bitkilerinden çok daha eskidir. Kömürün oluştuğu madde de kara bitkileridir. Buna ek olarak kömür yerin 3, 3-5 km altında neredeyse hiç görülmez. Bu bilgiler doğrultusunda kömürün elmasa dönüştüğünü söylemek mümkün değildir.

Ancak elmas, kömür ve grafitin karbon kaynaklı olması nedeniyle kömür ve grafitin elmasa döndürülebilmesi için günümüzde pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan grafitin elmasa dönüştürülebilmesinin mümkün olduğu görülmüştür. Oluşan elmasa ise "sentetik elmas" adı verilir.