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Haberler Eğitim Haberleri Elmasburnu Tabiat Parkı Nerede, Hangi İlçede? Elmasburnu Tabiat Parkı Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 31.8.2024 13:44 Son Güncelleme: 31.8.2024 13:44

Elmasburnu Tabiat Parkı Nerede, Hangi İlçede? Elmasburnu Tabiat Parkı Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Elmasburnu Tabiat Parkı, doğal güzelliklerle dolu bir alandır. Özellikle doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için ideal bir yerdir. Bu tabiat parkı, 2011 yılında koruma altına alınmış ve ziyaretçilere açılmıştır. Ormanlık alanları, doğal kumsalları ve bozulmamış doğasıyla dikkat çekmektedir. Ziyaret edecekler ise Elmasburnu Tabiat Parkı nerede, hangi ilçede ve yol tarifi ile nasıl gidilir gibi sorulara yanıt aramaktadırlar.

Elmasburnu Tabiat Parkı Nerede, Hangi İlçede? Elmasburnu Tabiat Parkı Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Yoğun ve stresli yaşamdan uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenler için Elmasburnu Tabiat Parkı harika bir kaçış noktasıdır. Alanda, ziyaretçilere hizmet veren restoran, kafe, çocuk oyun alanları ve kamp alanları bulunmaktadır. Ayrıca, plajı ve denizi sayesinde yaz aylarında denize girmek de mümkündür. Elmasburnu Tabiat Parkı nerede, hangi ilçede ve yol tarifi ile nasıl gidilir öğrenmekte fayda vardır.

Elmasburnu Tabiat Parkı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Elmasburnu Tabiat Parkı, İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Riva Mahallesi'nde yer almaktadır. Park, özellikle Karadeniz kıyısındaki doğal kumsalı ve ormanlık alanlarıyla dikkat çekmektedir. Gitmek isteyen ziyaretçiler için yol tarifi ise şu şekilde:

  • Boğaziçi Köprüsü veya Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Anadolu Yakası'na geçtikten sonra Beykoz yönüne doğru ilerleyin. Beykoz ilçesine ulaştığınızda, Riva yoluna devam edin ve tabelaları takip ederek Elmasburnu Tabiat Parkı'na ulaşabilirsiniz.

  • Üsküdar veya Kadıköy'den yola çıkarak Beykoz yönüne ilerleyin. Beykoz'dan sonra Riva yönüne doğru devam edin. Riva Merkez'e yaklaştığınızda Elmasburnu tabelalarını takip ederek parka ulaşabilirsiniz.

  • Üsküdar veya Kadıköy'den Beykoz'a giden otobüslere binip Beykoz'a ulaşabilirsiniz. Beykoz'dan Riva'ya giden otobüslere aktarma yaparak Elmasburnu durağında inebilirsiniz. 136R, 136Z ve 137 İEET otobüsleri ile C- 304 minibüsü, bu parkın yakınından geçmektedirler. Elmasburnu Tabiat Parkı, durağa yürüme mesafesindedir.

  • Google Charts veya başka bir harita uygulaması kullanarak" Elmasburnu Tabiat Parkı" şeklinde arama yaparak kolayca parkın konumuna gidebilirsiniz.

Bu alternatiflerden herhangi birini tercih ederek Elmasburnu Tabiat Parkı'na ulaşabilir ve doğayla baş başa bir gün geçirebilirsiniz.

Elmasburnu Tabiat Parkı Giriş Ücreti 2024 Ne Kadar?

Elmasburnu Tabiat Parkı, İstanbul'un nadide plajlarından biri olarak bilinir. Hem kamp yapmak verge de deniz keyfi yaşamak isteyenler için uğrak bir noktadır. Bu güzel bölge, yeşilin ve mavinin özel tonlarını içinde barındırır. Elmasburnu Tabiat Parkı'nın ziyaret saatleri ise 0700- 2200 arasındadır. Ancak, bu saatler mevsime ve demesne yönetiminin kararlarına bağlı olarak değişebilir. En güncel bilgiyi almak için parkın resmi web sitesi kontrol edilmelidir. Elmasburnu Tabiat Parkı'nda çeşitli hizmetlerin ve malzemelerin fiyatları ise şöyle:

Giriş Ücretleri

Şahıs( bireysel ziyaretçi): 30 TL

İndirimli Şahıs( öğrenci veya yaşlılar gibi indirimli gruplar için): 15 TL

Bisiklet: 20 TL

Motorsiklet veya ATV: 40 TL

Otomobil: 50 TL

Minibüs: 150 TL

Midibüs: 200 TL

Otobüs: 600 TL

Plaj Malzemeleri

Şezlong( Kenar Grup). 30 TL

2 Şezlong Şemşiye( Orta Grup): 160 TL( bu paket, 2 şezlong ve bir şemşiye içerir)

Kamelyalar: 250 TL

Localar( 2 Kişiye Kadar): 550 TL

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Elmasburnu Tabiat Parkı Nerede, Hangi İlçede? Elmasburnu Tabiat Parkı Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?
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