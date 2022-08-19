ELT'nin hava araçlarında ne kadar öneme sahip olduğundan bahsettik. Günümüzde uçaklarda bulundurulması zorunlu olan bir cihazdır. Çünkü olağandışı durumlarda cihaz özelliği kaynaklı hayati önem taşımaktadır. Yazımızda bizler de ELT ne demek, İngilizce ELT ne anlama gelir, neyin kısaltması ve açılımı nedir gibi sorular üzerinden sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

ELT Ne Demek?

ELT (Emergency Locator Transmitter – Acil Durum Konum Vericisi) hava araçlarının kaza veya acil durumlara maruz kalmaları halinde, konumları hakkında pozisyon bilgisi sağlayan ve Arama Kurtarma hizmetlerinde kullanılan bir cihaz olmakla birlikte, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından getirilen kurallar gereğince de hava araçlarında bulundurulması zorunludur.

ELT cihazı, herhangi bir kaza durumunda otomatik ya da manuel olarak aktif hale gelerek sinyal vermektedir. Bu sinyaller Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından tespit edilmektedir. Tespit edilen sinyal Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezinin veri tabanında kayıtlı olan hava araçları ile karşılaştırılarak söz konusu hava aracına ait bilgilere çok hızlı bir şekilde erişilebilmekte ve müdahalenin muhtemel gecikmesinin önüne geçilebilmektedir.

ELT Nedir?

ELT uçaklarda güncel şekilde ve bulunması zorunlu olan bir arama kurtarma durumunda kullanılan cihazdır. Açılımı Emergency Locator Transmitter olan cihazı Türkçe açılımı ise Acil Durum Konum Vericisi'dir. Kaza durumunda ya da acil durumlarda devreye giren bu sistem arama kurtarma çalışmalarına büyük kolaylık sağlamaktadır.