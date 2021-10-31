Kişiler hem günlük hayattaki konuşmalarında hem de televizyonda ya da internette gördüğü, duyduğu pek çok kelimenin karşılığını merak eder ve anlamını araştırmak ister. Kişiler tarafından anlamı merak edilen kelimelerden biri de emanettir. Kökeni Arapçadan gelen emanet kelimesi kişilerin malını ya da parasını geçici bir süreliğine güvenilir bulduğu başka bir kişiye geri almak üzere vermesidir. Bu kapsamda bu kelimenin eş anlamlı karşılıkları da cümle içerisinde aynı görevle kullanılabilir. Peki, Emanet eş anlamlısı nedir? Emanet kelimesinin eş anlamlısı ile hangi cümleler kurulur. İşte merak edilen cevaplar.

EMANET KELİMESİNİN ANLAMI

Emanet kelimesinin Türk Dil Kurumu'nda yer alan tanımı kişinin güvenilir olarak gördüğü kimseye geri almak üzere verdiği para, eşya ya da mal olarak belirtilir. Aynı zamanda bir kimse aracılığı ile değerli görülen para, mal ve eşyaların farklı bir yere de taşınmasıdır. Emanet kelimesinin kökeni ise Arapçadan gelir ve günümüzde de sıklıkla kullanılır.

EMANET KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Dilimize Arapçadan geçen ve kişiler tarafından sıklıkla kullanılan emanet kelimesinin iki farklı eş anlamı bulunmaktadır. Bu el anlamlı kelimelerde cümle içerisinde emanet kelimesi ile aynı görevi karşılar. Bu yüzden kullanıldığı zaman cümlenin anlamını ya da yapısını bozmaz. Emanet kelimesinin ilk eş anlamlısı vediadır. Vedia kelimesi de Arapçadan dilimize geçmiştir ve eski risalelerde tanrının emaneti olarak yer alır. İkinci eş anlamlısı ise inamdır. İnam kelimesi de hem emanet hem de lütuf yerine kullanılabilir.

EMANET KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Annesinden kalan emaneti kızının 18. Yaş gününde ona hediye etti.

Emanete sahip çıkmak için tüm gücünü kullandı.

EMANET KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM