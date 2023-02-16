Emare Ne Demek? Emare Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Emare ne demek ya da aynı bağlamda sorulabilecek emare ne anlama gelir, soruları için hem sözlük anlamı hem de emare kelimesinin kökeni ve etimolojisi büyük önem taşır. Türkçe sözlükte: "belirti, iz, ipucu" anlamlarıyla ifade edilen bir isimdir. Arapça kökenli olan bu sözcük geçmiş edebiyatımızda daha sık kullanılmıştır. Yine emare cümle içinde kullanımı da sözcüğün nasıl ve nerede kullanıldığına dair açıklamalar ve örnekler sunar. Çünkü sözcükler cümle içinde kullanıldığında daha iyi anlaşılmanın yanında görevleri daha iyi bilinmektedir.

Emare Ne Demek?

Emare sözcüğü Türkçe 'de "belirti, bazı kişiler arasında özel bir anlamı olan işaret, belirlenmiş olan zaman, randevu" anlamına gelir.

Arapça "Amr"kökünden gelen ˀamārat أمارة z "belirti, bazı kişiler arasında özel bir anlamı olan işaret, belirlenmiş olan zaman, randevu" sözcüğünden alıntıdır.

Emare Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Sözcükleri kelime etimolojisini ve sözlük anlamını bilmenin yanında daha iyi anlamlandırabilmek için cümle içinde kullanımları da büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle emare , hasıl olmak sözcüğünü cümle içinde kullanacak olursak:

• Tarihin utanç verici emareleri başından aşağı her yerine yansımıştı.

• Türk edebiyatında Batı emareleri Tanzimat'tan sonra yansımaya başlamıştır.

• Cumhuriyetin sevinci halkın yüzündeki emarelerinden belliydi.

• Fakat hepsinin yüzünde korku ve endişe emareleri ayan beyan görülmüştü.(Yakup Kadri Karaosmanoğlu)