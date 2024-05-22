Argo kelimeler, resmi dilin katı kurallarından sıyrılarak, toplumdaki güncel olayları, duyguları ve eleştirileri yansıtan özgün bir dil katmanı oluşturur. "Embesil" kelimesi de günlük dilimizde sıklıkla duyduğumuz ve genellikle hakaret amaçlı kullandığımız bir kelimedir. Embesil ne demek, argoda embesil ne anlama gelir, Türkçe karşılığı nedir soruları dikkat çekmektedir.

Embesil Ne Demek?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "embesil" kelimesinin iki anlamı vardır:

Zihinsel engelli kişiler için kullanılan tıbbi bir terim. Bu anlamda, embesil, zeka geriliği olan ve günlük yaşamda bağımsız hareket edemeyen kişileri ifade eder. TDK'ya göre, embesil zeka geriliği olan kişiler arasında en hafif olan gruptur. IQ puanları genellikle 35 ile 50 arasındadır. Embesiller, basit talimatları anlayabilir ve günlük yaşamda bazı temel görevleri yerine getirebilirler. Halk arasında kullanılan argo bir kelime. Bu anlamda, embesil, aptal, budala, aklı kıt, zekası zayıf gibi anlamlara gelir. Argo olarak kullanılan "embesil" kelimesi, genellikle birinin yaptığı bir davranışı veya söylediği bir sözü eleştirmek, alay etmek veya aşağılamak için kullanılır.

Argoda Embesil Ne Anlama Gelir?

Argoda ise "embesil" kelimesi, budala, aptal, ahmak gibi anlamların yanı sıra inatçı, dik kafalı, kimsenin sözünü dinlemeyen anlamlarına da gelebilir. Bu bağlamda, embesil kelimesi genellikle olumsuz bir anlamda kullanılır ve birinin zekasını veya mantığını aşağılamak için kullanılır.

Örneğin, "Sen ne kadar embesilsin ya?" gibi bir cümle, birinin yaptığı aptalca bir şeyden dolayı ona kızgınlık veya hayal kırıklığı ifade etmek için kullanılabilir.

Türkçe Karşılığı Nedir?

"Embesil" kelimesinin Türkçe'de birden fazla karşılığı vardır. Bunlardan en yaygın olanları şunlardır:

Budala

Aptal

Ahmak

Salak

Mal

Bu kelimelerin hepsi "embesil" kelimesine yakın anlamlar taşır, ancak nüanslarda bazı farklılıklar olabilir. Örneğin, "budala" ve "aptal" kelimeleri genellikle "embesil" kelimesinden daha hafif anlamlı olarak kullanılırken, "ahmak" ve "salak" kelimeleri daha ağır anlamlı olarak kullanılabilir.

"Mal" kelimesi ise argo bir kelimedir ve genellikle gençler tarafından kullanılır.

Embesil Kelimesinin Kullanım Alanları Nelerdir?

Embesil kelimesi, genellikle hakaret amaçlı kullanılır. Birine embesil demek, o kişinin zeka eksikliği olduğunu veya mantıksız davrandığını ima eder. Bu nedenle, bu kelimeyi kullanırken dikkatli olmak ve kime karşı kullandığımıza dikkat etmek önemlidir.

Kullanım Örnekleri:

Tıp dilinde: "Hastamın zeka geriliği embesil seviyesindedir."

Günlük dilde: "Bu kadar embesil olamazsın!"

Argoda: "Embesil herif, ne yapmaya çalışıyorsun?"

Sonuç olarak embesil kelimesi, hem tıbbi bir terim hem de argo bir kelimedir. Tıbbi anlamda zeka engelli kişileri ifade ederken, argo anlamda budala, aptal, ahmak, inatçı, kaba gibi anlamlara gelir. Bu kelimeyi kullanırken dikkatli olmak ve kime karşı kullandığımıza dikkat etmek önemlidir.