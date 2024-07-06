Emeklerinizi boşa harcamayın: Tercihlerinizi doğru yapın

17 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek lise tercihleri devam ediyor. İyi bir liseye yerleşmek için öğrenci ve velilerin yapması gerekenler kadar yapmaması gerekenler de var. Tercih sürecinde yapılan hatalar nedeniyle öğrencinin açıkta kalma riski bile olabilir.Peki, lise tercihlerinde en sık yapılan hatalar neler? İşte 10 maddede dikkat etmeniz gereken tercih tüyoları:Tercih yaparken liselerin geçen seneki puanı ile kendi puanınızı karşılaştırarak tercih yaparsanız yanılırsınız. Doğru olan; puanı değil başarı sıranızı kıyaslamaktır.Tercih listesi yüksek, orta ve düşük yüzdelik dilimli okullardan dengeli şekilde oluşturulmalıdır. Örneğin; yüzdelik sırası 5.5 olan bir aday, yüzde 3'lük okul da yazabilir. İlk 3 tercih bu şekilde en çok istenen okullardan oluşturulabilir.Amaç; daha yüksek puanlı bir okula girmek değil, daha çok istenen okula girmek olmalıdır.Çevrenin etkisiyle, bazı moda ve trendlere kapılarak tercih yapmak, 4 yıl boyunca istemediğiniz bir lise türünde okumanıza neden olabilir.Yerleştirme işleminde'Puan Üstünlüğü' esastır. Yani birokulu öncelikli kazanacak olan; üstsırada tercih eden değil, puanı dahayüksek olandır. Puanlar eşit olduğundabile üste yazmak avantaj sağlamaz.Çocuğunu birözel okula kaydetmek isteyen veliler4 yıllık bir bütçe planı yapmadankayıt yaptırabiliyor. Ancak her yılartan özel okul ücretleri gelecektebütçenizi oldukça zorlayabilir.Bu yaşlardaki öğrencilerin arkadaşlarından duygusal olarak etkilenmeleri yanlış kararlar almalarına neden olabiliyor.Yüksek puan alıp yüksek yüzdelik dilimlere giren öğrenciler puanım ziyan olmasın mantığıyla ilgi ve yetenekleri dışındaki okul türlerini seçebiliyor.Bir listede hem fen hem de sosyal bilimler lisesi olması karasızlığın bir göstergesi.Rehber öğretmenlerden mutlaka destek alın. Öğrencilerin yeteneklerine göre yönlendirme yapacak uzman kişiler onların rehber öğretmenleridir.