Emekli büyükelçi Önhon’dan “Orta Doğu” konferansı

26 Mart 2012'de Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin faaliyetlerinin askıya alınması ile birlikte Lübnan üzerinden Türkiye'ye dönen dönemin büyükelçisi Ömer Önhon, Suriye'de yaşadıklarını ve tanıklıklarını "Büyükelçinin Gözünden Suriye" ismiyle kitaplaştırdı.

Moderatörlüğünü Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mustafa Çıraklı'nın üstleneceği konferans, ücretsiz olarak halkın katılımına açık olarak gerçekleştirilecek. Konferansta; emekli Türk Büyükelçi Ömer Önhon, Ankara ile Şam arasındaki ilişkileri, Müslüman Kardeşler'in gerginlikteki rolünü, kritik Esad-Davutoğlu görüşmesini, Suriye'deki Kürtlerin durumunu ve olayların bu noktaya nasıl geldiğini ele alacak.

Yaklaşık 40 yıllık meslek hayatının büyük bir kısmını Şam ve Ankara'da Suriye dosyasıyla ilgilenerek geçiren Ömer Önhon, etkinliğin sonunda deneyimlerini paylaşacak ve döneme ışık tutan "Büyükelçinin Gözünden Suriye" adlı kitabını imzalayacak.