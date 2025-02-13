Eminönü Hangi Yakada? Eminönü Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

Eminönü, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde İstanbul'un en merkezi noktalarından biri olarak kabul edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği dönemde Osmanlı Devleti'nin ticari ve yönetim merkezi haline gelen Eminönü, limanları ve çarşıları ile büyük bir ekonomik merkez olarak gelişmiştir. Eminönü hangi yakada, Avrupa Yakası'nda mı, Anadolu Yakasında mı gibi sorular Eminönü'nün sahip olduğu tarihi mirasın hangi bölgeyle daha yakın ilişkide olduğunu anlamaya çalışanlar tarafından yöneltilmektedir.

Eminönü Hangi Yakada?

Eminönü, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer almaktadır. Tarihi yarımadanın bir parçası olan semt, Haliç kıyısında konumlanmış olup, kuzeyinde Beyoğlu, doğusunda İstanbul Boğazı, batısında Fatih ilçesi ile çevrilidir.

Eminönü Avrupa Yakası'nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

Tarihi, ticari ve kültürel açıdan büyük bir öneme sahip olan Eminönü, İstanbul'un en hareketli ve en merkezi noktalarından biri olmaya devam etmektedir. Gerek ulaşım kolaylığı, gerekse tarihi atmosferi ile Eminönü, İstanbul'un kalbinin attığı yerlerden biridir.

Eminönü, tamamen Avrupa Yakası'nda bulunan bir semttir. Karşı kıyısında Üsküdar ve Kadıköy gibi Anadolu Yakası'nda yer alan bölgeler bulunmasına rağmen, Eminönü coğrafi ve idari olarak İstanbul'un Avrupa Yakası sınırları içindedir.