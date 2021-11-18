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Giriş Tarihi: 18.11.2021 16:11

Emir Eş Anlamlısı Nedir? Emir Kelimesinin Eş Anlamlısı

Emir Eş Anlamlısı Nedir? Emir Kelimesinin Eş Anlamlısı

Çeşitli dillerden Türkçeye geçmiş pek çok kelime bulunmaktadır. Bu kelimeleri her gün kullanıyor olsak da bazen kendimizi bu sözcüğün Türkçe karşılığını ya da o kelime ile aynı anlama gelen diğer kelimelerin neler olduğunu düşünürken yakalarız. Emir kelimesi de gündelik hayatta halen kullandığımız ancak dilimize Arapçadan geçmiş kelimelerden biridir. Emir kelimesinin eş anlamlısı var mıdır, emir eş anlamlısı nedir gibi sorular da merak edilen sorulardan birkaçıdır. Eğer siz de bu soruların cevabını bilmek istiyorsanız tek yapmanız gereken yazımızı okumaya devam etmek.

Günlük hayatımızda karşılaştığımız farklı dillerden Türkçeye geçen kelimeler arasında bulunan emir sözcüğünün eş anlamlısının ne olduğu genellikle yeni neslin araştırdığı bir konudur. Arapça amr kökünden gelen bu kelime buyruk anlamı taşır. Emir kelimesinin tarihte yazılı olarak geçtiği ilk kaynak 1300 yılından önce yazılmış olan Atabet-ül Hakayık'tır. Peki, eskilerin hala sıkça kullandığı emir sözcüğünün eş anlamlısı nedir? İşte, emir eş anlamlısı

Emir ne demek? Türk Dil Kurumu'na Göre Emir Tanımı

Türk Dil Kurumu emir kelimesinin üç farklı anlam taşıdığını belirtmektedir. Sözlüğü açtığımızda karşımıza çıkan ilk anlamı buyruk, komut anlamıdır. Emir kelimesinin sözlükteki ikinci anlamı istektir. Son olarak, bu kelimenin bitki bilimde kullanılan anlamı Orta Anadolu'da şarap yapımı için üretilen, orta kalın kabuklu, beyaz renkli, kısa ve karışık budanan bir tür üzümdür.

Emir Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu'na göre emir kelimesinin iki farklı eş anlamlısı vardır. Günümüzde yerine en çok kullandığımız emir eş anlamlısı talimat kelimesidir. Talimat kelimesi öğrenme, ilim sağlama anlamına gelen Arapça talim kelimesinden türetilmiştir. Talimat sözcüğünün tarihte geçtiği ilk yazılı kaynak Ahmed Vefik Paşa'nın 1876 yılına ait Lehce-ı Osmani eseridir. Bu eser bir sözlük olup talimat kelimesini tahriren ve şifahen tembihat olarak tanımlamaktadır. Eski zamanlarda çokça kullanılan emirin eş anlamlısı ise ferman sözcüğüdür. Bu sözcük buyruk, hüküm, hükümdar iradesi anlamına gelen Farsça farman kelimesinden alıntıdır. Yapılan araştırmalara göre ferman kelimesinin yazılı olarak geçtiği ilk kaynak 1310 yılına ait Nasırüddin Rabguzi'nin Kısasü'l-Enbiya eseridir.

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Emir Eş Anlamlısı Nedir? Emir Kelimesinin Eş Anlamlısı
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