Emir-i Ahur Ne Demek? Selçuklularda Ve Osmanlı’da Emir-i Ahur Ne İş Yapar, Kimdir, Görevi Nedir?

Selçuklularda ve Osmanlı'da emir-i ahur ne iş yapar sorusunu merak eden tarihseverler doğru ve eksiksiz bilgilere ulaşmak amacıyla bu konuda yazılmış yazıları inceliyor. İnternette bu konuda çokça araştırma ve yazı yer alıyor. Hakkında çok sayıda yazı ve içerik bulabileceğimiz emir-i ahur kimdir, Osmanlı saraylarında ne iş yapar? Emir-i ahur görevleri ve diğer merak edilenler...

Emir-i Ahur Ne Demek?

Arapça bey anlamına gelen emir kelimesi ile Farsça ahır anlamına gelen ahur kelimesinin birleşiminden oluşmuştur. Emir-i ahur olarak kullanıldığı gibi bazı kaynaklarda karşımıza mirahur olarak da çıkabilir. Osmanlıca'da ise imrahor şeklinde kullanıldığı da görülmüştür.

Atlar, Ortaçağ'da birçok devletin saray ve ordusunda faydalanılan hayvanlardan bir tanesidir. Dolayısıyla atlarla ilgili olan kurum ve kişiler sarayda çok önem sahibi olmuşlardır.

Emir-i Ahur Kimdir, Ne İş Yapar?

Atlar diğer birçok devlette olduğu gibi Abbasiler döneminde de çok önemli olduklarından bakımlarına ve ahırlarına harcanan para çok yüksektir. Bu harcamaların kontrollü bir şekilde gerçekleşmesi, denetlenmesi ve doğru kullanılması için Divanü'l Kura adı verilen kurum kurulmuştur. Büyükbaş hayvan, katır, deve, at, yarış atı ve av hayvanlarının satın alınması, bakım masrafları ve otlaklarıyla alakalı tüm konulardan Divanü'l Kura adı verilen kurum sorumluydu. Devlet bütçesinin azımsanamayacak bir kısmını kontrol ettiğinden dolayı Divanü'l Kura'nın başkanı güvenilir kişiler arasından seçilirdi.

Emir-i Ahur Görevleri Nelerdir?

Ortaçağ İslam Devletleri'nde (Gazneliler, Selçuklular ve Harzemşahlar) sarayın ve sultanın hayvanlarından sorumlu kişilere emir-i ahur(mirahur) denirdi. Atlar, orduda da kullanılan hayvanlar olduğundan dolayı sorumluluklarının emanet edildiği kimseler de önemli kumandanlardan arasından seçilirdi.

Memlükler'de çok sayıda emir-i ahur unvanı taşıyan kişi olmasına rağmen bu görevlilerin farklı rütbelerden olduğu tespit edilmiştir. Emir-i ahurlardan sorumlu kişiye emir-i ahur-ı kebir adı verilirdi ve bu makam saray görevlileri arasında oldukça yüksek bir mertebeydi.

Emir-i ahurların saray görevlileri arasındaki önemli kişiler olmasının yanı sıra bu kimseler devlet yönetiminde de eyalet valiliği ve ordu kumandanlığı gibi önemli görevlere getirildiği görülmüştür.

Moğollar akta(ahta) adı verilen iğdiş edilmiş atlar kullanırlardı, bu sebeple Moğol Devletleri'nde emirü-i ahurluk görevini üstlenen kişilere aktacı ya da ahtacı adı verilirdi.

Tarihi boyunca atlardan faydalanılmış devletlerden olan Akkoyunlular ve Safeviler gibi birçok devlette de emir-i ahurluk çok önemli bir görev olarak adından söz ettirmiştir.