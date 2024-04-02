Emir Sultan, Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezid'in kızı Hundi Fatma Hatun ile evlenmiştir. Emir Sultan'ın türbesi, Bursa'daki Emir Sultan Camii'nin yanında yer almaktadır ve burada Emir Sultan'ın yanı sıra oğlu Emir Ali, eşi Hunde Hatun ve iki kızının mezarları bulunmaktadır. Mimari tasarımıyla dikkat çeken türbe, ziyaretçilerine manevi bir atmosfer sunmaktadır. Emir Sultan Türbesi nerede, Emir Sultan Türbesi'ne nasıl gidilir, kaça kadar açık türbe hakkında merak edilenlerdendir.

Emir Sultan Türbesi Nerede?

Emir Sultan Camii, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunmaktadır. Tam adresi 16360 Yıldırım/Bursa'dır. Bu cami, Bursa'nın tarihi ve dini önemini yansıtan önemli bir ibadet ve ziyaret noktasıdır. Emir Sultan Camii'nin yanında, Emir Sultan'ın türbesi de bulunmaktadır.

Emir Sultan Türbesi'ne Nasıl Gidilir?