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Giriş Tarihi: 2.4.2024 16:16 Son Güncelleme: 2.4.2024 16:16

Emir Sultan Türbesi Nerede? Emir Sultan Türbesi’ne Nasıl Gidilir, Kaça Kadar Açık?

Emir Sultan, Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde yaşamış önemli bir İslam âlimi ve mutasavvıftır. Tam adı Muhammed bin Ali olan Emir Sultan, 1368 yılında Buhara'da, Çağatay Hanlığı'nda doğmuş ve 1430 yılında Bursa'da vefat etmiştir. Özellikle, Bursa'da yaşadığı süre boyunca İslam'ın manevi öğretilerini yaymaya ve insanlara rehberlik etmeye büyük önem vermiştir. Emir Sultan Türbesi nerede, Emir Sultan Türbesi’ne nasıl gidilir, kaça kadar açık soruları türbeyi ziyaret edeceklerin gündeminde yer alıyor.

Emir Sultan Türbesi Nerede? Emir Sultan Türbesi’ne Nasıl Gidilir, Kaça Kadar Açık?

Emir Sultan, Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezid'in kızı Hundi Fatma Hatun ile evlenmiştir. Emir Sultan'ın türbesi, Bursa'daki Emir Sultan Camii'nin yanında yer almaktadır ve burada Emir Sultan'ın yanı sıra oğlu Emir Ali, eşi Hunde Hatun ve iki kızının mezarları bulunmaktadır. Mimari tasarımıyla dikkat çeken türbe, ziyaretçilerine manevi bir atmosfer sunmaktadır. Emir Sultan Türbesi nerede, Emir Sultan Türbesi'ne nasıl gidilir, kaça kadar açık türbe hakkında merak edilenlerdendir.

Emir Sultan Türbesi Nerede?

Emir Sultan Camii, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunmaktadır. Tam adresi 16360 Yıldırım/Bursa'dır. Bu cami, Bursa'nın tarihi ve dini önemini yansıtan önemli bir ibadet ve ziyaret noktasıdır. Emir Sultan Camii'nin yanında, Emir Sultan'ın türbesi de bulunmaktadır.

Emir Sultan Türbesi'ne Nasıl Gidilir?

Emir Sultan Camii'ne toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak mümkündür. Aşağıdaki toplu taşıma hatları cami yakınından geçmektedir:

Otobüs: 25D, 6A, 6E, 99

Emir Sultan Türbesi Kaça Kadar Açık?

Emir Sultan Türbesi ziyaretçilere kapılarını 08.00 ile 17.00 saatleri arasında açmaktadır.

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Emir Sultan Türbesi Nerede? Emir Sultan Türbesi’ne Nasıl Gidilir, Kaça Kadar Açık?
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