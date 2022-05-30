"Emirhan'ın başarısı göğsümüzü kabarttı"

"EMIRHAN İLE GURUR DUYUYORUZ"

Ardahan'ın Posof ilçesinde yıllar önce göç ederek İstanbul'un Bayramoğlu semtine yerleşen Kurtuluş ailesinin iki çocuğundan biri olan Emirhan'ın birde kız kardeşi var. Annesi ev hanımı , babası ise Bayramoğlu belediyesinde çalışıyor. Emirhan'a Ardahan derneklerinden biri olan Posof Derneği düzenledikleri toplantıda Emirhan'ı 5 bin liralık bir ödülle ödüllendirdiler.

Toplantıda bir konuşma yapan Posof dernek başkanı Aydın Karadağ gözyaşlarını tutamadı, salonda ise duygulu anlar yaşandı.

Karadağ: "Amerika'da 63 ülke, bin 140 proje ve 1750 kişinin katıldığı liselerarası bilim ve mühendislik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden lise son sınıf öğrencisi gururumuz , çocuğumuz Emirhan Kurtuluş "YAPAY ZEKA YAZILIMI İLE BEYİN AMELİYATI" projesi ile dünya birincisi olarak çok büyük bir başarıya imza atmıştır. Kendisini, ailesini ve bügünlere gelmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

Eğitimini Amerika'nın en büyük üniversitelerinden Stamford Üniversitesinde tam burslu olarak yapacak olan yeğenim Emirhan Kurtuluş yıl sonunda yapılacak Nobel Ödül Törenine davet edilmiştir. Müthiş bir başarı.

Posoflular dernek yönetimi olarak bu büyük başarıya armağan olarak bu genç bilim adamımız Emirhan Kurtuluşa ilk aşama da 5 bin lira ödül verdik. Desteğimiz devam edecek" dedi.