"Emirhan'ın başarısı göğsümüzü kabarttı"

Cağaloğlu Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Ardahanlı Emirhan Kurtuluş, beyin ameliyatlarında insan hatalarını en aza indirgeyen ve doktorlara yön gösterecek yapay zekâ buluşuyla bilime katkı yaptı. Emirhan'ın başarısı tüm Türkiye'yi sevince boğdu.
Ardahan dernekleri Emirhan'a ödül vermek için adeta sıraya girdiler. 18 yaşındaki lise öğrencisi Kurtuluş bu çalışmasıyla ABD'deki bir yarışmada dünya birincisi oldu. Daha önce uluslararası prestijli birçok dergide makalesi yayınlandı üç yıl boyunca aralıksız yapay zeka ile ilgili çalışmalarını Koç Üniversitesi'nden Prof. Deniz Yüret desteğiyle sürdürdüğü projeler Emirhan'a başarı getirdi bu başarılarından dolayıda dünya birincisi olmadan 2 ay önce de önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için tam burslu olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Stanford Üniversitesi'nde okuma hakkı kazandı.
"EMIRHAN İLE GURUR DUYUYORUZ"
Ardahan'ın Posof ilçesinde yıllar önce göç ederek İstanbul'un Bayramoğlu semtine yerleşen Kurtuluş ailesinin iki çocuğundan biri olan Emirhan'ın birde kız kardeşi var. Annesi ev hanımı , babası ise Bayramoğlu belediyesinde çalışıyor. Emirhan'a Ardahan derneklerinden biri olan Posof Derneği düzenledikleri toplantıda Emirhan'ı 5 bin liralık bir ödülle ödüllendirdiler.
Toplantıda bir konuşma yapan Posof dernek başkanı Aydın Karadağ gözyaşlarını tutamadı, salonda ise duygulu anlar yaşandı.
Karadağ: "Amerika'da 63 ülke, bin 140 proje ve 1750 kişinin katıldığı liselerarası bilim ve mühendislik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden lise son sınıf öğrencisi gururumuz , çocuğumuz Emirhan Kurtuluş "YAPAY ZEKA YAZILIMI İLE BEYİN AMELİYATI" projesi ile dünya birincisi olarak çok büyük bir başarıya imza atmıştır. Kendisini, ailesini ve bügünlere gelmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
Eğitimini Amerika'nın en büyük üniversitelerinden Stamford Üniversitesinde tam burslu olarak yapacak olan yeğenim Emirhan Kurtuluş yıl sonunda yapılacak Nobel Ödül Törenine davet edilmiştir. Müthiş bir başarı.
Posoflular dernek yönetimi olarak bu büyük başarıya armağan olarak bu genç bilim adamımız Emirhan Kurtuluşa ilk aşama da 5 bin lira ödül verdik. Desteğimiz devam edecek" dedi.
Kendisi için yapılan bu etkinliğin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen ve Karadağ'ın konuşmasının ardından söz alan Emirhan duygularını söyle ifade etti;
"Cağaloğlu lisesi son sınıf öğrencisiyim, eğitimime gelecek yıl Stanford Üniversitesi'nde devam edeceğim. Türkiye tarihinde ilk defa liseler arasında bilgi yarışmasında dünya birincisi oldum. MR görüntülerini alıp işleyerek 3 boyutlu bir sisteme aktarıp ve beyin cerrahına hastayı hangi yöntemle ameliyat etmesi gerektiğine yardımcı olmak bağlamında bir Yapay Zekâ ürettik. Burada asıl amaç insan eliyle yapılan ameliyatlarda yapay zekaca kullanarak insan hatalarını en aza indirmek. Bu buluşumla ABD'de düzenlenen Regeneron International Science and Engineering Fair'de biyomedikal mühendisliği alanında dünya birincisi oldum. ABD de ünlü Stanford Üniversitesi de tam burslu olarak kapılarını bana açtı.
TÜBİTAK 'A ÖZEL TEŞEKKÜR
Öncelikle BIDEB Başkanı Sayın Ömer Faruk Ursavaş Hocam başta olmak üzere tüm Tübitak ailesine bu süreçteki tüm destekleri için teşekkür ediyorum.
Ayrıca Koç Üniversitesi'nden Prof. Deniz Yüret hocama, Çapa Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Altay Sencer ve Dr. Ali Ekrem Adıyamanlı hocama, Google Brain'den Dr. Ekin Doğuş Çubuk hocama ve Google CuRe Programı danışmanı hocam Yonca Bozkurt'a şükranlarımı sunuyorum.
Bu günde bana özel bu etkinliği düzenlediği için Aydın beye teşekkürlerimi sunuyorum çok mutlu oldum." dedi
Kendilerini yalnız bırakmayan hemşerilerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Emirhan'ın babası Veli Kuruluş ise "Öncelikle bu lütfun sahibine hamdusenalar olsun. Büyük bir gururu yaşıyoruz şükürler olsun, rabim böyle bir gururu cümle evlatlarımıza nasip etsin. Böylelikle vatanına, milletine hayırlı olsunlar. Şu anda böyle bir süprizlele karşılaştığımız için çok mutluyuz, Tüm Posoflu ,Ardahanlı, hemşerilerimize teşekkürlerimi şükranlarımı arz ediyorum" dedi.
Bursa'da faaliyet gösteren Osmangazi Posoflar derneği başkanı Erkan Demir 'de "bu genç bilim adamı gencimize sahip çıkacağız. Hemşehrimize biz de elimizden gelen desteği sunacağız çok yakın bir zamanda yönetim kurulumuzu toplayıp bu konuda gerekli kararları alacağız inşallah" dedi.
EMİRHAN'IN ÖZEL RİCASI
Öncelikle BIDEB Başkanı Sayın Ömer Faruk Ursavaş Hocam başta olmak üzere tüm Tübitak ailesine bu süreçteki tüm destekleri için teşekkür ediyorum.
Çok fazla yerden bunu koymaları için söz aldım ancak söz verilmesine rağmen koymuyorlar. Çok özel rica ediyorum, lütfen bu kısım silinmesin