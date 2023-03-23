Emlaka Nasıl Yazılır? TDK Doğru Yazılışı Emlake Mi?

Emlak kelimesi dilimize Arapçadan geçen kelimeler arasında yerini alır. Yabancı kökenli kelimelere gelen ekler dilimizde farklılık gösterir. Emlaka nasıl yazılır, dediğimizde kelimeye gelen ek ile ünsüz yumuşaması olmadığını öğreniriz. Emlaka gelen ekler nasıl yazılır, sorusuna yumuşama olmadan "e" harfi direk yazılır yanıtını veririz. emlak'a mı emlağa mı, dediğimizde ikisinin kullanımının da yanlış olduğunu görürüz. Emlak ek alırsa nasıl yazılır, sorusuna "emlake" şeklinde yazılır yanıtını veririz.

Emlaka Nasıl Yazılır?

Türkçe oldukça zengin bir dildir. Dilimize başka dillerden gelen kelimeler de vardır. Türkçeye en çok kelime geçen dil Arapçadır. Arapça kelimelerin son harflerine göre ekler gelir. Kelime "kef" harfi ile biterse gelen ek kef ince sesli olduğu için ince ünlü olur. Kelime "kaf" harfi ile biterse gelen ek kaf kalın sesli olduğundan kalın ünlü olmalıdır.

Dilimize Arapçadan geçen kelimelerden biri sıkça kullandığımız "emlak" kelimesidir. Emlak, ev, arsa, bahçe gibi taşınamayan mal ve mülklerin ortak adıdır. Başka değişlerle taşınmazlar, gayrimenkullere de denilir. Emlak kelimesi "kef" harfi ile bittiği için bu kelimeye gelecek olan ek ince ünlü olmalıdır.

TDK Doğru Yazılışı Emlake Mi?

Emlak kelimesinin sonundaki "k" harfi dilimizde kalın telaffuz edilir. Fakat aslında emlak kelimesinin sonundaki "k " harfi Arapçada "kef" harfinden geldiği için ince telaffuz gerektiren bir kelimedir. Bu nedenle kelimenin sonuna getirilen ek kalın ünlü (a, ı, o, u) harflerinden olmamalıdır. Emlak kelimesinin sonuna getirilen ek ince ünlü (e, i, ö, ü) harflerinden olmalıdır.

Emlak kelimesine getirilen ek ile kelime ünsüz yumuşamasına uğramaz. Yani, kelime sonundaki "k" harfi ek gelince yumuşamayacağı için "emlağe" kullanımı yanlış olur. Emlak kelimesine gelen ek ile kelimenin doğru ve yanlış yazılışları şu şekildedir:

Emlake (doğru kullanım)

Emlaka (yanlış kullanım)

Emlağa (yanlış kullanım)

Emlağe (yanlış kullanım)

Emlak kelimesine gelen ek ile cümle içinde kullanımı ise şu şekildedir: