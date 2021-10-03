Emniyet Eş Anlamlısı Nedir? Emniyet Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan emniyet kelimesinin üç tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelimeler cümle içinde emniyet yerine kullanılabilen, aynı anlamı taşıyan kelimelerdir. Bu kelimeleri araştırmak ve bilmek hem edebi yanımızı güçlendirir hem de kişisel gelişimi fayda sağlar. Peki, emniyet eş anlamlısı nedir?
EMNİYET KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Bu üç kelime de emniyet kelimesinin eş anlamlısıdır. Cümle içerisinde emniyet kelimesi yerine kullanılabilen bu kelimeler, emniyetle anlamdaş oldukları için cümlede bir anlatım bozukluğu yaşanmaz.
Emniyet kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "safety" ve "security" kelimeleridir.
EMNİYET KELİMESİNİN ANLAMI
Emniyet kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamları şunlardır:
EMNİYET KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
EMNİYETİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM