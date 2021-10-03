Emniyet Eş Anlamlısı Nedir? Emniyet Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan emniyet kelimesinin üç tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelimeler cümle içinde emniyet yerine kullanılabilen, aynı anlamı taşıyan kelimelerdir. Bu kelimeleri araştırmak ve bilmek hem edebi yanımızı güçlendirir hem de kişisel gelişimi fayda sağlar. Peki, emniyet eş anlamlısı nedir?

EMNİYET KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Güven (Öz Türkçe bir kelimedir.)

Güvenlik

İtimat (Dilimize Arapçadan geçmiştir.)

Bu üç kelime de emniyet kelimesinin eş anlamlısıdır. Cümle içerisinde emniyet kelimesi yerine kullanılabilen bu kelimeler, emniyetle anlamdaş oldukları için cümlede bir anlatım bozukluğu yaşanmaz.

Emniyet kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "safety" ve "security" kelimeleridir.

EMNİYET KELİMESİNİN ANLAMI

Emniyet kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamları şunlardır:

Güvenlik.

Güven, inanma.

Polis işleri.

Güvenlik işlerinin yürüdüğü yer.

Bir araçtaki güven sağlayan parça.

EMNİYET KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Emniyet güçleri tam zamanında müdahale ederek kalabalığı engelledi.

Buralarda emniyeti sağlama işi bizden sorulur.

Silahın emniyetini açık unutup duvara ateş etmiş.

EMNİYETİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM